La marcha liderada por Evo Morales entró a La Paz y dio un ultimátum al Gobierno de Luis Arce

La marcha liderada por Evo Morales entró a La Paz y dio un ultimátum al Gobierno de Luis Arce

24.09.2024

El expresidente Evo Morales y miles de sus seguidores llegaron a la ciudad de La Paz, destino de la "Marcha para Salvar Bolivia", iniciada una semana atrás. La caminata finalizó con discursos de los principales líderes sociales que acompañaron la movilización, quienes dieron 24 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reconocer el Congreso partidario de Lauca Ñ, realizado en octubre de 2023, donde se definió que Morales, actual presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), se postulará a un nuevo mandato en 2025.El expresidente se refería a los enfrentamientos del pasado domingo 22 de septiembre en El Alto, donde chocaron manifestantes a favor de Morales con los del presidente Luis Arce.Sin dar nombres, Morales se refería al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, así como a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.La misma noche del domingo, el presidente Arce propuso públicamente a Morales dialogar con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Pero para el líder de la marcha, sus peticiones no requieren negociación.Indicó que un aumento de los salarios, una de sus demandas, "no se negocia. Asimismo, el Gobierno tiene la misión de garantizar la provisión de combustible. Eso no se negocia. Y si el Gobierno no puede garantizar la provisión de combustible, pues ya sabrá qué le toca", consideró.Los miles de marchistas y seguidores que lo escuchaban comenzaron a corear: "Que se vaya", un reclamo reiterado en la movilización.Organizaciones divididasLa división interna en el MAS también está patente en decenas de organizaciones sociales que tienen dirigencias paralelas: una que apoya a Arce y otra que sigue a Morales (2006-2019).Una de estas organizaciones es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quien tuvo en la marcha al secretario ejecutivo Ponciano Santos, leal al expresidente.Se dirigió a la multitud para proponerles: "Luis Arce, David Choquehuanca (el vicepresidente) y esos ministros corruptos nos nos atendieron en siete días de marcha. Por eso ahora ellos tienen siete días". Los miles de presentes lo interrumpieron y corearon: "No".Santos repuso: "Ustedes mandan, compañeras y compañeros. Le damos 24 horas al Gobierno para atender nuestras demandas, o iniciaremos un bloqueo nacional de caminos para que se vayan".A 500 metros de la concentración de Morales y sus seguidores, empleados de la Alcaldía paceña y otras personas bloquearon la avenida Pérez Velasco para evitar el ingreso de los marchistas al centro paceño.La Marcha para Salvar Bolivia partió el pasado lunes del municipio de Caracollo, departamento de Oruro, distante a 170 kilómetros de La Paz. Este 23 de septiembre recorrió sus últimos 20 kilómetros desde Achica Arriba, en el ingreso a la ciudad de El Alto.La caminata de este último día se desarrolló sin enfrentamientos ni choques con sectores aliados al Gobierno nacional, como se temía por los hechos violentos del pasado domingo.Desde el Gobierno de Arce aún no respondieron a las solicitudes y advertencias de los marchistas.Y la cancillería boliviana denuncia a Evo Morales La Cancillería boliviana denunció al expresidente Evo Morales (2006-2019) por amenazas contra el orden democrático, luego de que el político veterano presentara un ultimátum al Ejecutivo actual. La Cancillería reafirmó la adhesión del actual gobierno a la vía del diálogo y enfatizó que "rechaza las declaraciones realizadas por el expresidente Evo Morales, así como cualquier tipo de extorsión o condicionamiento en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas".

