Bolivia cuenta con aproximadamente 11.300.000 habitantes, una cifra inferior a lo proyectado

31.08.2024

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados del censo nacional realizado en marzo pasado, el cual arrojó que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes. Esto significa que, desde la medición anterior, correspondiente a 2012, la población creció en 1.252.764 personas. El problema reside en que, de acuerdo con proyecciones de 2018 del instituto, el país debería tener más de 12,3 millones de ciudadanos.La oposición al Gobierno de Arce acusó que el censo fue realizado de manera irregular, con la finalidad de que las ciudades no reflejen la cantidad real de sus habitantes. De esta manera, las alcaldías y gobernaciones recibirían menos fondos de coparticipación.El presidente pidió que no se politice la medición técnica. Desde el INE se garantizó que las actas y la documentación relacionada con la realización del censo están disponibles para su análisis e investigación.El Comité Cívico Pro Santa Cruz, una entidad político-empresarial que tradicionalmente se opone a las políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS), indicó que el próximo 3 de septiembre definirá las acciones a tomar tras su rechazo a los resultados del censo. Según las proyecciones del INE de 2018, este departamento debía tener más de cuatro millones de habitantes. Pero en concreto son 3.115.386 los cruceños."Ante el robo a mano armada que hemos sufrido los ciudadanos bolivianos y fundamentalmente los cruceños con los resultados del censo, nos hemos reunido este viernes [30 de agosto] de emergencia y hemos determinado acciones inmediatas", dijo en Santa Cruz el presidente de los cívicos, Fernando Larach.En 2022, esta institución organizó un paro departamental indefinido, que tuvo una duración de 32 días, para exigir que el censo se realizara al siguiente año, pero finalmente no prevaleció la propuesta. Por este motivo está detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también uno de los protagonistas del golpe de Estado de 2019, en el que se derrocó al entonces presidente Evo Morales (2006-2019).Este mismo día, el presidente Arce respondió al Comité Cívico. Afirmó que basarse en las previsiones de 2018 del INE no es suficiente para desvirtuar el proceso censal. "Hay que ser claros acá: si no hay ningún fundamento técnico esto se convierte básicamente en un tema político. Creo que los bolivianos ya estamos cansados de ese tema", dijo en la ciudad de La Paz.Y agregó que "con mentiras no se resuelven los problemas. El Gobierno nacional trabaja seriamente, de manera absolutamente responsable con la cosa pública, porque así lo entendemos, porque así tiene que ser. Lo demás es demagogia, lo demás son temas políticos que no vienen al caso. Dejemos de lado ese tema político".Nuevas maneras de convivirDesde el INE indicaron que en las últimas décadas cambiaron los patrones de relacionamiento en las parejas bolivianas. El director del instituto, Humberto Arandia, explicó al momento de presentar los datos que, años atrás, eran normales los matrimonios entre personas apenas salidas de la adolescencia. Ahora no solamente hay menos casamientos, también se registran más divorcios.Para Arandia, este factor explica la baja en la fecundidad. Mencionó que en las décadas de los 60 y 70, cada mujer boliviana tenía en promedio entre seis y siete hijos. Para los años 80, la relación bajó a cinco. En los 90 se calcularon cuatro hijos por madre. En los 2000 la tasa descendió a 3,5."Cuando realizamos la EDSA [Encuesta de Demografía y Salud] en 2016, obtuvimos un ratio de 2,9 hijos por mujer. Tres hijos. Y con la EDSA que hemos realizado el año pasado, tuvimos un resultado de 2,1 hijos", agregó Arandia a tiempo de advertir que la misma tendencia a la baja se evidenció en los últimos censos realizados en Paraguay, Brasil y Ecuador.No obstante, los sectores opositores al Gobierno de Arce expresaron su desconcierto por los resultados.Para la senadora, que no se haya registrado una cantidad destacable de nuevos habitantes en varias ciudades bolivianas significa "que no nos quieren dar los recursos económicos que corresponden por la cantidad de habitantes. No son los datos estadísticos que esperábamos, por tanto, vamos a pedir auditoria".Los otros partidos de la oposición, como Comunidad Ciudadana (CC, liderada por el expresidente Carlos Mesa) y Creemos (del gobernador Camacho, preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro), también rechazaron los resultados anunciados por el INE.Rory Ordóñez, diputado de CC, dijo a Sputnik que "desde un inicio hubo dudas sobre el proceso del censo. No ha habido transparencia en estos resultados".Asimismo, comentó los movimientos en el Comité Cívico cruceño. "Me preocupa que se puedan generar problemas sociales en los departamentos por la distribución de los escaños y de los recursos estatales. Estos datos no reflejan lo que el INE proyectaba el año pasado", señaló y también adelantó que desde CC pedirán al instituto los documentos de respaldo de los datos presentados.Validez internacionalEl Gobierno de Arce explicó que el proceso censal contó con el acompañamiento y supervisión de organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), entre otros.Le siguen los departamentos de Potosí, con 856.419; Chuquisaca con 600.132; Oruro con 570.118; Tarija con 570.194; Beni con 477.441 y Pando con 130.761 ciudadanos.En cuanto a las ciudades, la más grande es Santa Cruz de la Sierra, con 1.606.671 habitantes. La segunda es La Paz, con 755.732 personas, y El Alto con 885.035.La cuarta ciudad es Cochabamba, con 661.484 pobladores; Oruro con 297.497; Sucre (Chuquisaca) con 296.125; Tarija con 238.942; Potosí con 218.336, Trinidad (Beni) con 124.357 y Cobija (capital de Pando) con 54.386 habitantes.Estos resultados no fueron satisfactorios para los alcaldes de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, así como para el gobernador transitorio de este departamento.Eva Copa, alcaldesa de El Alto, argumentó su insatisfacción respecto al censo."Estamos seguros de que somos [en la ciudad de El Alto] más de un millón de habitantes porque tenemos más de 285.000 estudiantes inscritos. Este no es el número que corresponde, no cuadra", señaló.Desde el Gobierno de Arce recordaron que parte de la población tiene doble residencia, ya que cuentan con un domicilio en alguna ciudad y también en una zona rural cercana. Según el INE, será necesario profundizar en el análisis de los resultados para develar los motivos del desfase entre lo pronosticado por el instituto y el reciente informe del censo.

