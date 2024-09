Chocan posturas ante la explicación de Arce sobre la escasez de dólares y combustibles en Bolivia

https://noticiaslatam.lat/20240910/chocan-posturas-ante-la-explicacion-de-arce-sobre-la-escasez-de-dolares-y-combustibles-en-bolivia-1157406627.html

El presidente Luis Arce hizo una presentación en el canal estatal Bolivia TV para explicar, con datos y fechas, los motivos de la falta de combustibles y dólares en el país. También detalló el plan de su Gobierno para resolver estas crisis y fortalecer la economía boliviana al disminuir la dependencia de mercados externos.Y explicó que en el mercado internacional "la demanda de combustibles se ha incrementado, al igual que los precios". Como ejemplo, recordó que en 2014, el país produjo 18,6 millones de barriles de petróleo. En 2023, apenas se llegó a los 8,6 millones de barriles.Según el presidente, este es uno de los motivos de la escasez de combustibles. El mandatario indicó que actualmente Bolivia produce solo el 44% de la gasolina que consume, mientras el 56% es importada. Sobre el diésel, el 14% se produce en el país, mientras el 86% viene del exterior.En cuanto a las exportaciones de gas natural, resaltó que en 2014 llegaron a 17.608 millones de metros cúbicos al día (MMmcd), pero este año alcanzan los 8.062 MMmcd. Esta situación provocó que el Estado recibiera menos ingresos. "Estamos viviendo en 2023 lo que no se hizo hace siete años", aseguró Arce.Y afirmó que, con su política de impulso a la producción de biocombustibles, el país producirá el 90% de su demanda interna para 2026.Reclamos de la oposiciónDesde el arco opositor, pasando por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), el gobernador de Santa Cruz encarcelado, Luis Fernando Camacho, hasta el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, rechazaron la presentación de Luis Arce, realizada el pasado domingo 8 de septiembre.Por su parte, el analista Gabriel Campero dijo a Sputnik que "toda autoridad debe brindar certidumbre, una explicación para entender lo que ocurre en Bolivia. Ayer, en su intervención, el presidente ha procedido a dar una explicación magistral".El analista puso énfasis en que, según los datos presentados por Arce, "la cantidad de exploración realizada en años anteriores no era suficiente para garantizar el descubrimiento de nuevos pozos".Campero recordó que meses atrás, cuando el presidente Arce anunció el descubrimiento del megacampo Mayaya X-1, en el departamento de La Paz, el expresidente Morales había dicho que ese pozo había sido hallado en su Gobierno. Pero "tenemos la información de que la ubicación del pozo Mayaya no corresponde al espacio explorado en la gestión del compañero Evo Morales", afirmó.Durante su presentación, Arce informó que en 2020 se aprobó la perforación de 26 pozos, de los cuales en 16 se realizaron. En contraste, entre 2010 y 2019 se perforaron cuatro.De los pozos ejecutados en el Gobierno de Arce, seis tuvieron resultados positivos, entre ellos el pozo Mayaya X-1, con un potencial de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF).En su explicación, Arce se refirió al "boicot" que padece su Gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no aprueba créditos por más de 1.000 millones de dólares."Si no se aprueban los créditos, será muy difícil enfrentar la coyuntura internacional", opinó el analista. Se trata de una docena de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial entre otros. Están destinados a la construcción de carreteras, la reposición de gastos por la pandemia de COVID-19 y el desarrollo de la energía renovable.En defensa de MoralesLa senadora Lucy Escobar, del MAS, rechazó las acusaciones formuladas por el Gobierno contra la gestión de Morales (2006-2019), que no habría hecho lo necesario para tener hoy provisión de combustibles y disponibilidad de dólares.Dijo a Sputnik que la intervención del presidente "estuvo dirigida a buscar responsabilidades en terceras personas". Además, subrayó que, a lo largo de su gestión, el exmandatario boliviano "ha trabajado en la exploración y explotación, siempre velando por los intereses del país".

