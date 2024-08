https://noticiaslatam.lat/20240829/a-diferencia-de-europa-y-eeuu-una-parte-de-america-latina-sabe-que-hay-un-conflicto-civilizatorio-1157134734.html

A diferencia de Europa y EEUU, una parte de América Latina sabe que hay un "conflicto civilizatorio"

A diferencia de Europa y EEUU, una parte de América Latina sabe que hay un "conflicto civilizatorio"

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente que Estados Unidos y Europa necesitan un cambio radical para salir de la decadencia política y social en la que se encuentran."Les hace falta una transformación, una sacudida. No van a poder enfrentar la decadencia si no hay una transformación", expresó el mandatario que, a lo largo de su sexenio, ha sido crítico con Washington y la Unión Europea por sus intromisiones en diversos asuntos internos del país latinoamericano y otras partes del mundo.Intolerancia y división en EEUUPara el maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Daniel Garay Saldaña, las expresiones de López Obrador no son desatinadas, toda vez que el país norteamericano, dijo, adolece, desde hace varios años, de una profunda división social, como resultado de la falta de liderazgos que sean capaces de dirigir a esa nación."Estamos viendo, en el caso del presidente [Joe] Biden, un liderazgo ya bastante agotado y, en el caso de la otra perspectiva que pudiera presentarse, con el candidato Donald Trump, [podemos esperar] más confrontación, más enfrentamiento", añadió.En cuanto a la alternativa que representa la candidata demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris, el estudioso de la relación bilateral consideró que, aún cuando podría significar un giro en la política estadounidense, esto no se dará ni en el corto ni en el mediano plazo, pues Washington requiere "una modificación de ideas y un cambio real que, por el momento, no se percibe".Europa se alineó al bloque ideológico liderado por EEUUDe forma muy similar, Europa vive un periodo de crisis que, de acuerdo con el académico de la UNAM, Carlos Manuel López Alvarado, comenzó a gestarse después de la primera mitad del siglo pasado, cuando la región se alineó al "bloque ideológico occidental" liderado por Washington.En palabras del profesor, en ese entonces la región implementó una serie de políticas y supuestas transformaciones sociales que desembocaron en "reproducciones culturales" propias de Occidente.Así, a partir de la década de 1980, abundó el experto en política europea, los Gobiernos de la región fueron conformados a la luz de los ideales políticos, ideológicos y culturales del modelo neoliberal, reivindicando el individualismo y el consumismo exacerbados en detrimento del tejido social.¿Qué papel juega América Latina?Ahora bien, para el presidente López Obrador, lo anterior implica una "revolución de las conciencias" y una nueva forma de hacer política, así como acercarse a los ciudadanos y alejarse lo más que se pueda del poder.Al mismo tiempo, según el político tabasqueño, al margen de lo que sucede en Estados Unidos y otras partes del mundo, México no ha sido afectado por los conflictos geopolíticos, gracias a que "nuestro pueblo es muy consciente".Pero el país que vio nacer a artistas y poetas de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos no es el único que ha sido capaz de cuestionar el modelo neoliberal y plantear alternativas, pues, a decir del profesor López Alvarado, la región ha sido testigo de la llegada de liderazgos y voces progresistas que han comprendido que estamos ante un conflicto civilizatorio y, por ende, buscan satisfacer las necesidades auténticas de la sociedad, "no las fabricadas por el Estado neoliberal".En ese sentido, mientras en Europa y Estados Unidos la ciudadanía se enfrenta al ascenso del fascismo y la ultraderecha, el encarecimiento de los servicios básicos, falta de vivienda o vivienda a precios estratosféricos, sistemas de salud deficientes y muy costosos, consumo de fentanilo y otras sustancias, así como un apoyo irrestricto, por parte de sus gobiernos, a conflictos ajenos como el ucraniano o el israelí, en diversas partes de América Latina se promueve el fortalecimiento de la comunidad y el bienestar social.Por su parte, Garay Saldaña mencionó que la razón por la que México y la región han sabido hacer frente al modelo liberal está en sus liderazgos y, así también, gracias a que las sociedades latinoamericanas se caracterizan por su tenor crítico y una constante lucha por sus derechos."En ciertos países de América Latina, no en todos, estos liderazgos han permitido mantener a flote estas sociedades", aseveró Garay Saldaña."Además del liderazgo, también son sociedades muy críticas, que están muy acostumbradas a la lucha social, a la protesta, es como parte del ADN latinoamericano, siempre estar cuestionando", finalizó el experto.

