EEUU envió a Israel más de 50.000 toneladas de armamento desde el 7 de octubre

27.08.2024

Las 50.000 toneladas de material militar estadounidense suministradas a Israel incluyen "vehículos blindados, municiones, material de protección personal y equipo médico", indican los datos de la entidad castrense israelí, citando por el diario The Times of Israel.Washington sigue entregando armamento a Tel Aviv a pesar de los llamamientos de algunos de sus detractores para que detenga los envíos de material bélico al país, en medio de los informes sobre el creciente número de muertos civiles en Gaza, subraya la publicación. El Ministerio de Sanidad de Gaza, por su parte, reportó previamente que más de 40.000 personas murieron en la región desde el inicio del conflicto en octubre, gran parte de las cuales son menores.Entretanto, Estados Unidos aprobó leyes que proporcionan a Israel decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar, y este mes Washington aprobó otros 20.000 millones de dólares en venta de armas al país de Oriente Medio.En resumen, Israel se ha convertido en el mayor receptor de ayuda exterior estadounidense desde su fundación, recibiendo unos 310.000 millones de dólares en ayuda económica y militar.A su vez, la vicepresidenta de EEUU y candidata a la presidencia, Kamala Harris, aseguró en su campaña que Israel seguirá recibiendo apoyo si ella accede al cargo.Washington tampoco revela la cantidad de equipamiento armamentístico que ha suministrado a Tel Aviv. De acuerdo con un informe de marzo, Estados Unidos habría aprobado y realizado más de 100 ventas de armas a Israel desde el 7 de octubre. Pero estas ventas pasaron desapercibidas porque no se requería la aprobación del Congreso, ya que cada una de ellas era inferior a un determinado valor.

