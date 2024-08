https://noticiaslatam.lat/20240826/amlo-dice-que-eeuu-y-europa-necesitan-una-transformacion-para-salir-de-la-decadencia-1157070260.html

AMLO dice que EEUU y Europa necesitan "una transformación" para salir de "la decadencia"

AMLO dice que EEUU y Europa necesitan "una transformación" para salir de "la decadencia"

Estados Unidos y Europa necesitan un cambio radical para poder salir de la decadencia política y social que les aqueja en esta época, consideró el presidente... 26.08.2024

El mandatario mexicano puntualizó que, para alcanzar ese estado, se requieren ajustes en cómo se forja la relación con el poder en diversos ámbitos."Esto implica una revolución de las conciencias, desde luego, pacífica. [También necesita] una nueva forma de hacer política, más apego a la verdad, entender el periodismo y la actividad política como un imperativo ético. Acercarse a los ciudadanos y alejarse lo más que se pueda del poder, esté quien esté, llámese poder económico, político, militar o mediático", precisó.López Obrador expresó que, más allá de lo que ocurra en EEUU y otras partes del mundo, México no ha sido afectado por los problemas geopolíticos."A nosotros no han podido socavarnos, afectarnos, debilitarnos, porque nuestro pueblo es muy consciente. Es de los pueblos más avanzados del mundo. México está viviendo un momento estelar en la historia", mencionó. Durante los últimos tiempos, el presidente de México ha criticado al sistema político estadounidense, especialmente en sus acciones para combatir las drogas y en su conducción respecto a la seguridad.Por ejemplo, el 9 de febrero de 2024, López Obrador acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de realizar espionaje en el país, ello tras la filtración de una investigación del ente que lo señaló como probable receptor de dinero del crimen organizado para su campaña electoral de 2006."¿Con qué derecho una asociación extranjera hace espionaje en un país independiente, soberano? ¿Qué le autoriza? Es una violación flagrante al derecho internacional (...). No tenemos diferencias con EEUU, ni con el presidente Joe Biden, que se ha portado respetuoso, ni con el [exmandatario] Donald Trump. Esto tiene que ver con un sistema político que está mostrando signos de decadencia", indicó en conferencia de prensa.

