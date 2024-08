https://noticiaslatam.lat/20240824/la-ola-de-la-globalizacion-no-ha-cambiado-es-estados-unidos-el-que-ha-tomado-otro-curso-1157025394.html

"La ola de la globalización no ha cambiado, es Estados Unidos el que tomó otro curso"

"La ola de la globalización no ha cambiado, es Estados Unidos el que tomó otro curso"

El mundo descrito por los medios occidentales, "lleno de fricciones comerciales, es ficticio", consideró el diario 'Global Times' en una editorial.

En su editorial, el diario menciona un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal en el que asegura que China podría generar una "guerra comercial mundial" al buscar restablecer la vitalidad económica mediante una mayor inversión en la industria manufacturera.Así, el medio asiático cuestiona que, por una parte, el WSJ culpa a China de su apertura al exterior, mientras que justifica las políticas proteccionistas implementadas por Estados Unidos.Además, pone en revisión la aseveración del diario estadounidense en la cual afirma que China debe dejar de lado su dependencia de la manufactura y la construcción para enfocarse en el consumo interno, un cambio "que haría que China se pareciera más a Estados Unidos".En ese sentido, el diario subraya que el progreso y desarrollo de la industria manufacturera china no es casual y que desde el año 2000, la inversión china en investigación y desarrollo ha crecido a un ritmo medio anual del 14,2%, cuatro veces más que en Estados Unidos.Así, acusa que con este tipo de artículos, el WSJ no sólo no cumple las normas profesionales, sino que además parece tener segundas intenciones, como ser portavoz de una campaña estadounidense contra China.The Global Times destaca así que quien más ha abonado a las preocupaciones en torno a una guerra comercial es el propio Estados Unidos.Además, destaca que el avance manufacturero en China no pone en riesgo a otros países, como sí lo hace el proteccionismo estadounidense: "A menudo conduce a una alta inflación, una reducción de la eficiencia de la producción y un aumento de los costos de producción y vida. Las empresas protegidas por las barreras comerciales pierden el incentivo para la innovación tecnológica y la optimización de costos".El medio asiático concluye que si en Estados Unidos no se han reconocido los beneficios de las importaciones, exportaciones e inversiones chinas, "es el resultado de su propia mentalidad y políticas gubernamentales".

