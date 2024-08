https://noticiaslatam.lat/20240817/entre-acuerdos-e-incertidumbre-bolivia-tendra-una-eleccion-de-jueces-por-tercera-vez-en-su-historia-1156881131.html

Entre acuerdos e incertidumbre, Bolivia tendrá una elección de jueces por tercera vez en su historia

El próximo 1° de diciembre el electorado deberá votar entre 139 postulantes a los máximos tribunales judiciales del país.

Tras varias idas y venidas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalmente definió que el próximo 1° de diciembre se realizarán las elecciones judiciales, por tercera vez en la historia boliviana. Para viabilizar este proceso, la Asamblea Legislativa Plurinacional tuvo que dejar de lado el enfrentamiento interno en el partido mayoritario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre una línea fiel al presidente Luis Arce y otra leal al expresidente Evo Morales (2006-2019).El electorado deberá elegir a 26 jueces y juezas de entre 139 candidatos habilitados por la Asamblea para cubrir los cargos de los máximos tribunales de Bolivia.El proceso de selección se realizó entre acusaciones de los diferentes partidos de "apadrinar" a varios postulantes. Además, los legisladores reconocieron que parte de los candidatos no alcanzaron el puntaje necesario para desempeñar estos cargos, pero ante la falta de opciones tuvieron que habilitarlos.Sputnik conversó con un candidato a uno de los máximos tribunales, cuyo puntaje se situó entre los más elevados, pero en las últimas horas el TSE comunicó a los 139 preseleccionados que no tienen permitido dar declaraciones a la prensa, bajo pena de inhabilitación.¿Y cómo sabrán los votantes a quiénes deberían elegir en las elecciones del 1° de diciembre? El TSE se encargará de difundir los méritos de cada candidato, a través de spots de un minuto de duración.Actualmente, el MAS tiene la mitad de representantes en la Asamblea. Además, el oficialismo está dividido en partes iguales. Por este motivo se prevé que el 1° de diciembre habrá mayor participación, ya que la oposición se involucró en las decisiones.Y agregó: "La anterior vez el nulo y blanco ganaron al válido. Pero ahora los partidos de oposición han dicho que van a participar y van a ir a votar. De todas formas, ese indicador de ausentismo va a seguir siendo fuerte".Con las experiencias de 2011 y 2017, el TSE "debería reconducir algunas acciones institucionales, de manera de ofrecer las condiciones para que realmente se cumpla el objetivo y la población elija a sus autoridades judiciales", consideró.El padrón electoral de Bolivia consta de 7.350.000 votantes. Para ingresar a los máximos tribunales, los candidatos necesitan hasta 400.000 votos.El horizonte de las elecciones generalesEn 2025 Bolivia volverá a elegir presidente. Según la ley de Organizaciones Políticas, para ello era necesario que en esta época se realizaran elecciones primarias en los partidos participantes, para que eligieran de manera democrática a los binomios de candidatos a presidente y vicepresidente.Pero el TSE no podría desarrollar dos procesos electorales en el mismo año. Y como las elecciones judiciales se tenían que realizar en 2023, se consideró más urgente renovar a las y los magistrados.Por ello, la Asamblea tuvo que votar la suspensión de las elecciones primarias y así garantizar las elecciones judiciales en diciembre próximo.Morales, quien desea postularse a un nuevo mandato presidencial en 2025, exigía la realización de elecciones primarias en el MAS. Por eso los asambleístas bajo su liderazgo se mostraron reticentes a participar de esta votación. De todos modos, con la participación de la oposición se pudo viabilizar la suspensión.Pero ¿cómo se definirá la candidatura a la presidencia en el MAS? La diputada Rosario García, de este partido, indicó a Sputnik que "el MAS tiene una estructura a la cabeza del Pacto de Unidad. Nosotros somos respetuosos de este liderazgo. Sus organizaciones van a designar un candidato en consenso con todas las bases".El MAS está bajo la presidencia de Morales, pero en los últimos congresos que organizó en 2023 y 2024 no pudo validar su candidatura ante el TSE. Según este tribunal, el expresidente debe consensuar su postulación con las organizaciones sociales indígenas y campesinas del Pacto de Unidad, cuyos dirigentes están alineados con el presidente Arce.La diputada comentó que, según la justicia boliviana, Morales ya no podría postularse. Pero esta cuestión no está del todo dirimida, por ello el presidente Arce propuso que en el próximo referéndum (que se realizaría también el 1° de diciembre) la población decidiría cuántas veces un ciudadano puede ejercer la presidencia."El expresidente más bien debería aportar, ayudando a la gestión de nuestro Gobierno, porque somos del mismo instrumento político. No corresponden posturas de crear divisiones internas", dijo la diputada de línea arcista.García mencionó que los senadores leales a Morales no se presentaron a votar por la suspensión de las primarias: "De 28 senadores han votado 18. Entonces vemos quiénes son los que no quieren la suspensión de las primarias. Pero de esa manera logramos garantizar las elecciones judiciales, entonces para nosotros es muy loable ese trabajo", sostuvo.La Asamblea empantanadaCon la viabilización de las elecciones judiciales, Bolivia supera uno de varios escollos en la Asamblea, provocados por el enfrentamiento entre las fuerzas de Morales y Arce. Además de la candidatura del MAS para 2025, falta que los legisladores acuerden aceptar varios préstamos internacionales, que suman más de 1.000 millones de dólares, destinados a ejecutar obras públicas, como carreteras.Entre los 139 candidatos, serán elegidos 26. De ellos, nueve serán magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, otros nueve para el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Agroambiental requerirá de cinco jueces, mientras que los tres restantes integrarán el Consejo de la Magistratura.El postulante que dialogó con este medio resaltó un punto a tomar en cuenta a futuro: las bajas calificaciones que obtuvieron varios de los candidatos. Consideró que este problema debe abordarse desde las universidades: "Realmente la academia no está cumpliendo su rol como debería. Tiene que llamar la atención la cantidad de reprobados" en los exámenes tomados en la Asamblea.Y agregó: "Esto nos tiene que alarmar. Hay que ir a la raíz del problema y analizarlo institucionalmente para mejorar".Esto fue reconocido por el diputado del MAS Jerjes Mercado, del lado arcista: "Hay que decir la verdad a la gente. A los aplazados los hemos subido y hemos habilitado a varios aplazados. De los 36 postulantes preseleccionados al TCP, 16 o 15 están aplazados. De las 16 mujeres, 13 reprobaron al igual que dos indígenas", dijo a la prensa.

