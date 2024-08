https://noticiaslatam.lat/20240807/esto-es-crucial-para-el-pais-las-propuestas-economicas-de-arce-para-bolivia-dividen-opiniones--1156697483.html

"Esto es crucial para el país": las propuestas económicas de Arce para Bolivia dividen opiniones

"Esto es crucial para el país": las propuestas económicas de Arce para Bolivia dividen opiniones

Sputnik Mundo

En el marco de las celebraciones por los 199 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce formuló una serie de propuestas económicas y también... 07.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-07T21:09+0000

2024-08-07T21:09+0000

2024-08-07T22:56+0000

américa latina

evo morales

política

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

gobierno de bolivia

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/14/1155599476_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_6b574e3be356194efbcb293ae83b6107.jpg

Los anuncios y propuestas formulados por el presidente Luis Arce el pasado 6 de agosto tuvieron amplias repercusiones en el arco político oficialista y opositor. Mientras obtuvo el apoyo de los suyos, entre la oposición tradicional y la del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderado por el expresidente Evo Morales argumentaron que algunas iniciativas, como el llamado a consulta popular, no tendrían sustento legal e incluso hubo legisladores que se atrevieron a pedir un referéndum revocatorio para el mandatario.Las iniciativas gubernamentales refieren mayormente a temas económicos, con la finalidad de sortear la reciente crisis causada por la falta de combustibles y dólares. Tratan, por ejemplo, de incentivar el uso de activos digitales, como las criptomonedas; asimismo, proponen beneficiar con créditos a los jóvenes emprendedores.Consideró que las medidas propuestas en la ciudad de Sucre "están dirigidas a mejorar las condiciones por este impasse de dólares. Esto nos encamina a soluciones que no son fáciles, pero sí integrales".Destacó la liberación plena de importaciones, medida que beneficia fundamentalmente a empresarios privados. Moreira contó que, como condicionante, "los empresarios deben presentar su planificación anual de sus exportaciones, también deben detallar cómo van a satisfacer el mercado interno".Una segunda condicionante establece que "los dólares que se generen con esta liberación plena lleguen a nuestro sistema financiero". "Esto va a permitir que el mercado paralelo (de compra y venta de dólares) vaya cayendo", evaluó el analista.Vio como una medida positiva el establecimiento del "certificado de libre importación de carburantes para los surtidores". "Creo que esta opción ayudará a bajar el precio de la subvención, porque excluye del beneficio a grandes consumidores de diésel, como los productores agropecuarios y mineros, a los cuales no les significa un gasto grande pagar más el combustible, pero sí les causa daño no tenerlo", afirmó."A esta suma debemos agregarle los 240 millones de dólares de combustible que vamos a evitar importar cuando funcione el proyecto de producción de bioetanol. Es una solución estructural y necesaria para bajar el gasto público de los carburantes", consideró.Otros combustiblesEn su mensaje por el Día de la Independencia, el presidente sostuvo que el Gobierno nacional fomentará el uso de otros tipos de gasolina, como la Premium Plus y la Ultra Premium 100.La parte del MAS que sigue a Evo Morales criticó con dureza el discurso presidencial. Sobre el anuncio de la promoción de las gasolinas premium, manifestaron que se trata de un "gasolinazo" disfrazado.El diputado Santos Mamani, del MAS, rechazó que la población deba decidir la política nacional de hidrocarburos. "La subvención a los carburantes es una cuestión técnica. Es una responsabilidad de los ministros de Economía, de Hidrocarburos y del Gobierno, según lo establece la Constitución", dijo a Sputnik.En este sentido, la Carta Magna "dispone que las políticas de hidrocarburos son competencia privativa del nivel central del Estado, que promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo para garantizar la soberanía energética. Esto no requiere un referéndum", advirtió el legislador.Remarcó que actualmente el litro de gasolina cuesta de Bs. 3,74, aproximadamente 50 centavos de dólar el litro. "Al clasificar la premium y la ultra premium en Bs. 5,71 y Bs. 6,71, se realiza un gasolinazo, que atenta contra la economía de todos los bolivianos".Rechazo al referéndumEn sintonía con la parte del MAS leal a Morales, el diputado también rechazó que en el referéndum propuesto por Arce decida la población de qué manera se repartirán los asientos parlamentarios."Según la Constitución, los escaños se definen por población y equidad. Esto no requiere un referéndum, es simple lógica. El Gobierno solamente debe aplicar los resultados del censo", explicó Mamani.También observó el tercer punto del hipotético referéndum, que concretamente se refiere a las posibilidades de Morales de postularse a un nuevo mandato presidencial.Para Mamani, se trata de un tema "meramente jurídico", sobre el cual la población no debería decidir. Y comentó que la Constitución sí contempla el referéndum como instrumento para decidir mediante voto popular si el presidente sigue su mandato o no.Sí a las cumbresEn la Casa de la Libertad, el presidente Arce anunció que se realizarán dos cumbres: una con los sectores empresariales y otra con las organizaciones sociales. De ambas reuniones el Gobierno nacional tomará propuestas para proteger la economía boliviana.Para Moreira, en cambio, el referéndum es necesario: "Va a servir para poner las cosas en claro. No necesitamos más interpretaciones de la Constitución para ver cuántas reelecciones se pueden tomar. O será un tema político de nunca acabar".Además, "este referéndum va a anular la injerencia política en cuestiones económicas", aseguró el analista.

https://noticiaslatam.lat/20240727/arce-llama-a-bolivia-a-estar-alerta-hasta-que-consolidemos-que-nuestros-recursos-naturales-1156430556.html

https://noticiaslatam.lat/20231221/bolivia-desarrolla-energias-alternativas-para-dejar-atras-los-combustibles-fosiles-1146771513.html

https://noticiaslatam.lat/20240629/evo-morales-convoco-a-la-unidad-del-mas-y-conto-que-hablo-con-el-presidente-luis-arce-1155801013.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, política, luis arce, movimiento al socialismo (mas), bolivia, gobierno de bolivia, 💬 opinión y análisis