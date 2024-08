https://noticiaslatam.lat/20240813/los-cambios-en-el-gabinete-de-arce-serviran-ante-la-crisis-por-la-falta-de-combustibles-y-dolares-1156792376.html

¿Los cambios en el gabinete de Arce servirán ante la crisis por la falta de combustibles y dólares?

13.08.2024

Con la finalidad de "renovar energías", el presidente Arce cambió a tres ministros de su gabinete: los de Hidrocarburos, Trabajo y Desarrollo Rural. La decisión del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) surge ante la crisis causada por la falta de combustibles y de dólares para la realización de intercambios comerciales, lo cual repercutió en el descontento de sectores sociales, como los transportistas y los comerciantes.El pasado 6 de Agosto, Día de la Independencia boliviana, el presidente dio un discurso en la ciudad de Sucre en el que resaltó los logros de sus cuatro años de mandato, asimismo, formuló una serie de anuncios dirigidos a devolver la estabilidad política y económica al país.Sputnik consultó a analistas políticos para dimensionar la importancia de los cambios en el gabinete de Arce. ¿Ayudarán las incorporaciones ministeriales a solucionar los problemas que enfrenta su Gobierno?Decisión busca "retomar el liderazgo"Para el experto Álvaro del Pozo, la decisión de Arce busca "retomar el liderazgo de la agenda política. En su discurso del 6 de agosto, el presidente ha planteado la toma de decisiones a través de un referéndum. Creo que es una estrategia legal y legítima para hacer cambios, especialmente en la política de hidrocarburos".El presidente boliviano propuso que la población decidiera si continúa la actual política de hidrocarburos, que actualmente hace perder al país más de 1.000 millones de dólares al año para la compra de combustibles, ante la falta de refinerías nacionales. Los carburantes son vendidos a la población a precio subsidiado, a poco más de 50 centavos de dólar el litro, mientras en la mayoría de los países de la región, su precio ronda en torno a la unidad de dólar, sin subsidio.Para Del Pozo, la importación y la venta subsidiada de combustibles "contribuye a una de las mayores debilidades de la gestión actual, que es la falta de divisas y la falta de carburantes".Los gremios de transportistas realizaron un paro nacional entre el pasado 31 de julio y 2 de agosto. Finalmente, el conflicto se destrabó con el ingreso de cientos de cisternas con combustible y diésel descargados en el puerto de Arica, en Chile. En esas fechas, los choferes pedían la renuncia del entonces ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.Con la asunción de Alejandro Gallardo al frente de esta cartera, los sindicatos de transportistas indicaron que esperan un llamado a reunirse para dialogar, llegar a acuerdos y evitar nuevas protestas.En estos días, varios sectores sociales reflexionan sobre la pertinencia del referéndum planteado por Arce. Además del tema de los hidrocarburos, el Gobierno propone consultar a la población sobre la repartición de asientos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como la cantidad de reelecciones que puede tener un ciudadano boliviano, en referencia a la intención del expresidente Evo Morales (2006-2019) de volver a postularse en las elecciones generales de 2025.Del Pozo resaltó como positivo que el Gobierno consulte a la población sobre estos temas, aunque "hay ciertas decisiones que no necesariamente van a encontrar la mejor solución en una consulta popular, porque son decisiones que merecen un análisis técnico".Trabajo y Desarrollo RuralEn la remoción de la anterior ministra de Trabajo, la especialista Verónica Navia, el analista no detectó "actos o acciones que demuestren una mala gestión. Creo que se puede deber a cambios naturales en el gabinete, tratando de incorporar frescura cuando queda un año de mandato". La nueva autoridad de esta cartera es Erland Rodríguez.El ministerio de Desarrollo Rural tenía por titular a Santos Condori, quien en las últimas semanas recibió quejas de organismos empresariales como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) para que habilite el uso de más cultivos transgénicos. A esta protesta se sumaron campesinos de la región cruceña de San Julián, quienes bloquearon la carretera Cochabamba-Santa Cruz por varios días.Por su parte, el analista Gabriel Villalba consideró que los cambios de ministros no obedecieron a los pedidos de varios sectores sociales, fundamentalmente a los seguidores del expresidente Morales."A mi modo de ver es nada más que un paliativo, porque si el presidente Arce hubiera querido dar una verdadera señal de transformación en su Gobierno, habría cambiado a los titulares de las principales carteras de Estado", dijo.El especialista enumeró a los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Justicia, de Obras Públicas y de Defensa, quienes en los últimos meses recibieron críticas de Morales, actual presidente del MAS.Incluso, varios ministros fueron observados por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), aliada al Gobierno de Arce.Según Villalba, el presidente Arce "cambió a ministros de carteras que no ameritan importancia significativa. El de Hidrocarburos, por ejemplo, tenía que ser reemplazado por la escasez de combustible que afecta a toda la población".Cambios y expectativasEl acto de asunción de los nuevos ministros tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz. "Hay tareas que tenemos que encarar, hay mucho trabajo. Todo cambio significa oportunidades y desafíos. Sabemos que lo van a hacer bien si ponen al país por delante", dijo el presidente al momento del nombramiento de las autoridades.Para el presidente, "ese compromiso debe guiarnos. Ese debe ser el primer puntal. Exhortamos a que las labores en los nuevos ministerios se realicen con la mayor transparencia y compromiso de lucha contra todo caso de corrupción que pudiera presentarse".Arce aseguró que "no todos tienen el compromiso de trabajar con manos limpias y hacer las cosas bien. Hay gente que no viene a trabajar. Esa gente no puede trabajar en nuestros ministerios".Según el analista Villalba, el Gobierno "no puede buscar oxigenar el Gabinete si no cambia estructuralmente a los principales ministros".En contraposición, Del Pozo evaluó que las modificaciones representan "una manera de decir que de hoy en adelante las cosas van a funcionar de otra manera. Es una nueva mirada frente a varias acusaciones de inacción que tuvo el Gobierno, principalmente en el tema de hidrocarburos".

