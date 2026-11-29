El ciclo electoral en Europa es un "factor de debilitamiento de la unidad interna de la UE", sostiene experto
© Foto : Inteligencia artificialEl ciclo electoral en Europa es un "factor de debilitamiento de la unidad interna de la UE", sostiene un experto (imagen creada por IA)
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El relevo de las élites políticas en varios países de la UE, como resultado de un amplio ciclo electoral, podría convertirse en un nuevo factor de debilitamiento de la cohesión interna del bloque, comenta a Sputnik el director del Departamento de Seguridad Europea del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitri Danílov.
"Considero que el relevo de las élites, sin duda, será un factor de debilitamiento de la unidad interna de la UE, independientemente de cómo cambie el equilibrio de fuerzas", destaca.
Con el cambio de liderazgo, los problemas que ya existen y preocupan a la ciudadanía se harán aún más evidentes, señala el experto. Sea quien sea el que llegue al poder, tendrá que buscar respuestas y ofrecer soluciones, añade.
De acuerdo con el experto, las demandas del electorado se orientan actualmente hacia el rechazo de los programas de estrategia exterior que los actuales líderes políticos formulan y siguen aplicando.
"Está claro que los nuevos dirigentes tendrán en cuenta este hecho y el sentir del electorado y, en cualquier caso, reaccionarán ante él, sobre todo tratando de formular alternativas a la corriente dominante actual. Las nuevas élites políticas europeas estarán mucho menos comprometidas con la tendencia actual, especialmente en lo que respecta al apoyo a Ucrania, la contención de Rusia y otras cuestiones relacionadas", indica.
Por ello, en sus palabras, se abrirán ante ellas nuevas oportunidades para modificar los objetivos y las directrices de política exterior.
"En este sentido, es lógico que se guíen por los principios de fortalecimiento de la soberanía nacional y de la relevancia de sus respectivos países en la configuración de la política común de la Unión Europea", destaca.
Las elecciones parlamentarias anticipadas en España, convocadas para el 29 de noviembre, dan inicio a un ciclo electoral en varios países europeos. Hasta finales de 2027, además de España, habrá comicios en otros tres de los mayores países de la Unión Europea: Francia, Polonia e Italia. También están previstas elecciones parlamentarias en Finlandia, Grecia, Estonia y Eslovaquia.
Anteriormente, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró que los dirigentes de la UE no habían logrado alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario durante la cumbre celebrada en Bruselas y que las conversaciones sobre el préstamo a Ucrania se habían aplazado hasta diciembre. Los dirigentes no consiguieron ponerse de acuerdo sobre ninguno de los tres puntos: el volumen total de la financiación, el reparto de los fondos entre las distintas partidas y las nuevas fuentes de ingresos de la UE.
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