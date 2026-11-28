https://noticiaslatam.lat/20261128/un-referendum-para-el-gobierno-nacional-se-reconfigurara-el-tablero-politico-de-ecuador-en-las-1176056380.html

"Un referéndum para el Gobierno nacional": ¿se reconfigurará el tablero político de Ecuador en las elecciones locales?

"Un referéndum para el Gobierno nacional": ¿se reconfigurará el tablero político de Ecuador en las elecciones locales?

Sputnik Mundo

A horas de que los ecuatorianos acudan a las urnas para renovar alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, el país andino se prepara para la contienda del... 28.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-28T20:30+0000

2026-11-28T20:30+0000

2026-11-28T20:37+0000

américa latina

ecuador

política

💬 opinión y análisis

elecciones

quito

guayaquil

daniel noboa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1a/1174813582_63:519:2781:2048_1920x0_80_0_0_78ba053f4add0389b1085d035d29ff04.jpg

Con más de 13,8 millones de electores convocados a elegir 5.756 autoridades locales que asumirán sus funciones en mayo de 2027, los comicios seccionales se perfilan como una prueba de fuego para medir el alcance real del capital político del Ejecutivo frente a los liderazgos regionales.Tendencias actuales y comparativasA diferencia de procesos anteriores, el despliegue del mandatario tras solicitar licencia legislativa para respaldar a sus postulantes, ha trasladado la polarización nacional hacia las papeletas cantonales y provinciales.Para el doctor en ciencias políticas Renato Villavicencio, el oficialismo ha logrado instalar una dinámica en el comportamiento del electorado.Sin embargo, el catedrático advierte que esta estrategia entraña riesgos evidentes para el Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo ecuatoriano, debido al desgaste de la gestión estatal en áreas críticas. Para el experto, la ciudadanía enfrenta una tensión compleja: por un lado, algunos pensarán en votar por candidatos alineados al Gobierno para facilitar la coordinación y las obras. Por otro, se preguntarán qué ha garantizado la Administración del presidente Daniel Noboa a nivel nacional en temas como salud, seguridad o energía.La experta en ciencias políticas Nela María Cedeño coincide en que la contienda responde a una doble dimensión, evaluación del Ejecutivo y legitimidad territorial, pero alerta sobre los límites de intentar trasladar automáticamente la popularidad presidencial hacia los Gobiernos autónomos descentralizados.La experta destaca que uno de los errores de las organizaciones políticas es asumir que una figura nacional puede transferir automáticamente su capital político a un candidato local.Fragmentación y alianzasUno de los rasgos distintivos del actual proceso electoral es el reacomodo de las organizaciones políticas ecuatorianas, donde las fronteras ideológicas tradicionales han cedido paso a coaliciones territoriales inéditas.Desde el análisis de Cedeño, estas convergencias responden tanto a la debilidad orgánica de los partidos como a las restricciones institucionales recientes que han reducido el abanico electoral."Estamos observando alianzas que reúnen organizaciones de distintas tendencias ideológicas, lo que evidencia que, en el ámbito local, las estrategias de supervivencia política y la construcción de acuerdos territoriales pueden tener tanto peso como las diferencias programáticas", ahonda la experta.El pulso por las grandes plazasEl desenlace en los tres principales polos demográficos y económicos de Ecuador —Pichincha (norte), Guayas (oeste) y Azuay (centro-sur)—, marcará el balance político de la jornada del 29 de noviembre.Según Villavicencio, aunque ADN debutará en la arena seccional ganando espacios intermedios, enfrentará serias dificultades para conquistar las grandes ciudades.En el caso de la capital ecuatoriana, el analista resalta la dispersión de los sectores conservadores como un factor determinante que favorece al actual alcalde.En contraste, el puerto principal presenta una dinámica inversa donde la división de las fuerzas locales podría abrir una ventana al oficialismo.Por otro lado, el experto menciona que, en Cuenca (centro), hay una resistencia ciudadana frente a las actuaciones del Gobierno, lo que puede favorecer a las alianzas locales.Asimismo, el politólogo fija un umbral político concreto para medir el desempeño del oficialismo tras el cierre de urnas."Si el Gobierno no logra al menos los resultados que el propio presidente planteó, como alrededor de 30% de Gobiernos locales, será difícil defender la estructura de campaña y supondrá un llamado de atención a su gestión", aclara el experto.Gobernabilidad poselectoralMás allá del conteo de alcaldías y prefecturas, la nueva correlación de fuerzas territoriales definirá la capacidad de interlocución del Ejecutivo y la estabilidad de la gestión pública a partir de 2027."Situación que desde ya se pone en duda que suceda dado los comentarios de algunos candidatos del oficialismo que abiertamente en sus entrevistas hablan de la ventaja que tendría al ganar porque el Gobierno sí trabajaría con ellos", añade.La especialista subraya que el control territorial será decisivo para la proyección política de los próximos años, aunque insiste que los cargos locales exigen gestión efectiva más allá del respaldo partidista.En esa misma línea, Villavicencio llama a observar el surgimiento de liderazgos emergentes fuera de las grandes metrópolis y exhorta a los votantes a priorizar las necesidades reales de sus cantones frente a la polarización digital."Más allá de lo técnico o académico, la invitación es a votar con cabeza, pero también con cariño por el lugar donde uno vive, saliendo un poco del ruido de las redes sociales y de la lógica del odio o la frustración", reflexiona el politólogo.

https://noticiaslatam.lat/20261114/entre-el-desencanto-y-la-desinformacion-asi-vive-quito-las-proximas-elecciones-seccionales-1175872730.html

https://noticiaslatam.lat/20261024/detencion-de-excandidata-presidencial-en-ecuador-deja-ver-fines-mas-politicos-y-electorales-dice-1175576548.html

https://noticiaslatam.lat/20260905/posicionamiento-de-narrativas-politicas-los-claroscuros-de-los-casos-contra-exfuncionarios-de-1174933496.html

https://noticiaslatam.lat/20260714/justicia-o-persecucion-electoral-ecuador-padece-fuerte-tension-tras-arresto-de-cinco-alcaldes-1174282697.html

ecuador

quito

guayaquil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

ecuador, política, 💬 opinión y análisis, elecciones, quito, guayaquil, daniel noboa