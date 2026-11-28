Con más de 13,8 millones de electores convocados a elegir 5.756 autoridades locales que asumirán sus funciones en mayo de 2027, los comicios seccionales se perfilan como una prueba de fuego para medir el alcance real del capital político del Ejecutivo frente a los liderazgos regionales.Tendencias actuales y comparativasA diferencia de procesos anteriores, el despliegue del mandatario tras solicitar licencia legislativa para respaldar a sus postulantes, ha trasladado la polarización nacional hacia las papeletas cantonales y provinciales.Para el doctor en ciencias políticas Renato Villavicencio, el oficialismo ha logrado instalar una dinámica en el comportamiento del electorado.Sin embargo, el catedrático advierte que esta estrategia entraña riesgos evidentes para el Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo ecuatoriano, debido al desgaste de la gestión estatal en áreas críticas. Para el experto, la ciudadanía enfrenta una tensión compleja: por un lado, algunos pensarán en votar por candidatos alineados al Gobierno para facilitar la coordinación y las obras. Por otro, se preguntarán qué ha garantizado la Administración del presidente Daniel Noboa a nivel nacional en temas como salud, seguridad o energía.La experta en ciencias políticas Nela María Cedeño coincide en que la contienda responde a una doble dimensión, evaluación del Ejecutivo y legitimidad territorial, pero alerta sobre los límites de intentar trasladar automáticamente la popularidad presidencial hacia los Gobiernos autónomos descentralizados.La experta destaca que uno de los errores de las organizaciones políticas es asumir que una figura nacional puede transferir automáticamente su capital político a un candidato local.Fragmentación y alianzasUno de los rasgos distintivos del actual proceso electoral es el reacomodo de las organizaciones políticas ecuatorianas, donde las fronteras ideológicas tradicionales han cedido paso a coaliciones territoriales inéditas.Desde el análisis de Cedeño, estas convergencias responden tanto a la debilidad orgánica de los partidos como a las restricciones institucionales recientes que han reducido el abanico electoral."Estamos observando alianzas que reúnen organizaciones de distintas tendencias ideológicas, lo que evidencia que, en el ámbito local, las estrategias de supervivencia política y la construcción de acuerdos territoriales pueden tener tanto peso como las diferencias programáticas", ahonda la experta.El pulso por las grandes plazasEl desenlace en los tres principales polos demográficos y económicos de Ecuador —Pichincha (norte), Guayas (oeste) y Azuay (centro-sur)—, marcará el balance político de la jornada del 29 de noviembre.Según Villavicencio, aunque ADN debutará en la arena seccional ganando espacios intermedios, enfrentará serias dificultades para conquistar las grandes ciudades.En el caso de la capital ecuatoriana, el analista resalta la dispersión de los sectores conservadores como un factor determinante que favorece al actual alcalde.En contraste, el puerto principal presenta una dinámica inversa donde la división de las fuerzas locales podría abrir una ventana al oficialismo.Por otro lado, el experto menciona que, en Cuenca (centro), hay una resistencia ciudadana frente a las actuaciones del Gobierno, lo que puede favorecer a las alianzas locales.Asimismo, el politólogo fija un umbral político concreto para medir el desempeño del oficialismo tras el cierre de urnas."Si el Gobierno no logra al menos los resultados que el propio presidente planteó, como alrededor de 30% de Gobiernos locales, será difícil defender la estructura de campaña y supondrá un llamado de atención a su gestión", aclara el experto.Gobernabilidad poselectoralMás allá del conteo de alcaldías y prefecturas, la nueva correlación de fuerzas territoriales definirá la capacidad de interlocución del Ejecutivo y la estabilidad de la gestión pública a partir de 2027."Situación que desde ya se pone en duda que suceda dado los comentarios de algunos candidatos del oficialismo que abiertamente en sus entrevistas hablan de la ventaja que tendría al ganar porque el Gobierno sí trabajaría con ellos", añade.La especialista subraya que el control territorial será decisivo para la proyección política de los próximos años, aunque insiste que los cargos locales exigen gestión efectiva más allá del respaldo partidista.En esa misma línea, Villavicencio llama a observar el surgimiento de liderazgos emergentes fuera de las grandes metrópolis y exhorta a los votantes a priorizar las necesidades reales de sus cantones frente a la polarización digital."Más allá de lo técnico o académico, la invitación es a votar con cabeza, pero también con cariño por el lugar donde uno vive, saliendo un poco del ruido de las redes sociales y de la lógica del odio o la frustración", reflexiona el politólogo.
A horas de que los ecuatorianos acudan a las urnas para renovar alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, el país andino se prepara para la contienda del 29 de noviembre, marcada por la fragmentación partidista y una fuerte "nacionalización" de la campaña.
Con más de 13,8 millones de electores convocados a elegir 5.756 autoridades locales que asumirán sus funciones en mayo de 2027, los comicios seccionales se perfilan como una prueba de fuego para medir el alcance real del capital político del Ejecutivo frente a los liderazgos regionales.
🇪🇨🗳 "Un referéndum para el Gobierno nacional": ¿se reconfigurará el tablero político de Ecuador en elecciones locales?
⌛️ A horas de que los ecuatorianos acudan a las urnas para renovar alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, el país andino se prepara para la contienda del 29 de noviembre, marcada por la fragmentación partidista y una fuerte "nacionalización" de la campaña.
📊 Para el analista político Renato Villavicencio, el oficialismo ha logrado instalar una dinámica en el comportamiento del electorado.
🗣 "Lo que ha logrado el gobierno es hacer que esta elección local también funcione como un referéndum para [la administración] nacional; la cara del presidente [Daniel Noboa] estará en la mente de los electores", afirma en conversación con Sputnik.
A diferencia de procesos anteriores, el despliegue del mandatario tras solicitar licencia legislativa para respaldar a sus postulantes, ha trasladado la polarización nacional hacia las papeletas cantonales y provinciales.
Para el doctor en ciencias políticas Renato Villavicencio, el oficialismo ha logrado instalar una dinámica en el comportamiento del electorado.
"Lo que ha logrado el Gobierno es hacer que esta elección local también funcione como un referéndum para [la Administración] nacional; la cara del presidente estará en la mente de los electores", afirma en conversación con Sputnik.
Sin embargo, el catedrático advierte que esta estrategia entraña riesgos evidentes para el Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo ecuatoriano, debido al desgaste de la gestión estatal en áreas críticas.
Para el experto, la ciudadanía enfrenta una tensión compleja: por un lado, algunos pensarán en votar por candidatos alineados al Gobierno para facilitar la coordinación y las obras. Por otro, se preguntarán qué ha garantizado la Administración del presidente Daniel Noboa a nivel nacional en temas como salud, seguridad o energía.
La experta en ciencias políticas Nela María Cedeño coincide en que la contienda responde a una doble dimensión, evaluación del Ejecutivo y legitimidad territorial, pero alerta sobre los límites de intentar trasladar automáticamente la popularidad presidencial hacia los Gobiernos autónomos descentralizados.
"Para Daniel Noboa, estos comicios representan una oportunidad de consolidar la presencia territorial de Acción Democrática Nacional (ADN), que busca pasar de ser una organización con representación nacional a convertirse en una estructura política con mayor capacidad de incidencia en los Gobiernos locales", refiere a este medio.
La experta destaca que uno de los errores de las organizaciones políticas es asumir que una figura nacional puede transferir automáticamente su capital político a un candidato local.
Fragmentación y alianzas
Uno de los rasgos distintivos del actual proceso electoral es el reacomodo de las organizaciones políticas ecuatorianas, donde las fronteras ideológicas tradicionales han cedido paso a coaliciones territoriales inéditas.
"La presión y el accionar del Gobierno han empujado a organizaciones políticas de oposición que antes vivían en tensión a limar asperezas en clave electoral, como se vio en Quito con Unidad Popular acogiendo a candidatos de la Revolución Ciudadana", detalla el politólogo.
Desde el análisis de Cedeño, estas convergencias responden tanto a la debilidad orgánica de los partidos como a las restricciones institucionales recientes que han reducido el abanico electoral.
"Estamos observando alianzas que reúnen organizaciones de distintas tendencias ideológicas, lo que evidencia que, en el ámbito local, las estrategias de supervivencia política y la construcción de acuerdos territoriales pueden tener tanto peso como las diferencias programáticas", ahonda la experta.
El pulso por las grandes plazas
El desenlace en los tres principales polos demográficos y económicos de Ecuador —Pichincha (norte), Guayas (oeste) y Azuay (centro-sur)—, marcará el balance político de la jornada del 29 de noviembre.
Según Villavicencio, aunque ADN debutará en la arena seccional ganando espacios intermedios, enfrentará serias dificultades para conquistar las grandes ciudades.
Esa fuerza política "nunca ha participado en una elección local, por lo que va a conseguir ciertas victorias en territorios y entrará como un nuevo actor con autoridades locales, cambiando el tablero. En las tres principales ciudades y provincias, Quito y Pichincha, Guayaquil y Guayas, Cuenca y Azuay, a los candidatos del Gobierno les va a costar obtener los resultados que esperan", pronostica.
En el caso de la capital ecuatoriana, el analista resalta la dispersión de los sectores conservadores como un factor determinante que favorece al actual alcalde.
"Es una tendencia de la dinámica política de las organizaciones el no poder lograr consenso, especialmente del bloque más conservador o de las élites quiteñas, que siempre son los que van más fragmentados y no logran ponerse de acuerdo en un proyecto de ciudad. Esa fragmentación termina favoreciendo en los resultados a candidatos como Jorge Yunda en 2019, o Pabel Muñoz en 2023 y, probablemente, vuelva a pasar algo parecido", acota.
En contraste, el puerto principal presenta una dinámica inversa donde la división de las fuerzas locales podría abrir una ventana al oficialismo.
"En Guayaquil, la disputa entre fuerzas progresistas [de izquierda] como la división entre candidaturas afines a esa corriente podría abrirle un espacio a la candidata de ADN por dispersión del voto", analiza Villavicencio.
Por otro lado, el experto menciona que, en Cuenca (centro), hay una resistencia ciudadana frente a las actuaciones del Gobierno, lo que puede favorecer a las alianzas locales.
Asimismo, el politólogo fija un umbral político concreto para medir el desempeño del oficialismo tras el cierre de urnas.
"Si el Gobierno no logra al menos los resultados que el propio presidente planteó, como alrededor de 30% de Gobiernos locales, será difícil defender la estructura de campaña y supondrá un llamado de atención a su gestión", aclara el experto.
Gobernabilidad poselectoral
Más allá del conteo de alcaldías y prefecturas, la nueva correlación de fuerzas territoriales definirá la capacidad de interlocución del Ejecutivo y la estabilidad de la gestión pública a partir de 2027.
"El verdadero indicador de madurez democrática no será que exista coincidencia ideológica entre el Ejecutivo y las autoridades locales, sino que puedan establecer mecanismos de cooperación incluso cuando mantienen diferencias políticas", sostiene Cedeño.
"Situación que desde ya se pone en duda que suceda dado los comentarios de algunos candidatos del oficialismo que abiertamente en sus entrevistas hablan de la ventaja que tendría al ganar porque el Gobierno sí trabajaría con ellos", añade.
La especialista subraya que el control territorial será decisivo para la proyección políticade los próximos años, aunque insiste que los cargos locales exigen gestión efectiva más allá del respaldo partidista.
En esa misma línea, Villavicencio llama a observar el surgimiento de liderazgos emergentes fuera de las grandes metrópolis y exhorta a los votantes a priorizar las necesidades reales de sus cantones frente a la polarización digital.
"Más allá de lo técnico o académico, la invitación es a votar con cabeza, pero también con cariño por el lugar donde uno vive, saliendo un poco del ruido de las redes sociales y de la lógica del odio o la frustración", reflexiona el politólogo.
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