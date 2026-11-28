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"Será destruido": Irán advierte que no habrá límites geográficos para responder a sus adversarios
"Será destruido": Irán advierte que no habrá límites geográficos para responder a sus adversarios
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Irán pueden atacar cualquier amenaza, independientemente de dónde surja, declaró el subjefe del Estado Mayor General de las FFAA del... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T18:05+0000
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El oficial subrayó que las FFAA iraníes están plenamente preparadas para responder en cualquier momento y sin restricciones geográficas ante un eventual "error" de EEUU, Israel o cualquier otro adversario.A principios de noviembre, el diputado del Parlamento iraní, Manuchehr Mottaki, aseveró que la nación persa podría atacar bases de Estados Unidos en Europa en caso de reanudarse la agresión. Asimismo, el líder supremo de Irán, Mojtabá Jamenei, instruyó el 31 de octubre a los militares a responder con eficacia a cualquier amenaza, advirtiendo que la reacción no debe tener restricciones geográficas.El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron bombardeos conjuntos contra blancos en Irán, y Teherán replicó con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando destinado a poner en marcha un proceso de paz. Sin embargo, tres semanas después, ambas partes reanudaron el intercambio de ataques. El conflicto provocó la práctica paralización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que impulsó al alza los precios de los combustibles en todo el mundo.Un mes después, Irán propuso un plan de siete días para reabrir el estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo naval y de las restricciones a sus exportaciones. El mandatario de EEUU, Donald Trump, rechazó la propuesta. Posteriormente, el plazo se redujo a dos días. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "poco serias y absurdas" las actuales condiciones planteadas por la República Islámica.El 20 de noviembre, Trump declaró que Irán está interesado en alcanzar un acuerdo con EEUU, pero que todavía no está dispuesto a aceptar las condiciones de Washington.
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"Será destruido": Irán advierte que no habrá límites geográficos para responder a sus adversarios
Las Fuerzas Armadas de Irán pueden atacar cualquier amenaza, independientemente de dónde surja, declaró el subjefe del Estado Mayor General de las FFAA del país, Kioumars Heydari. Sus palabras se producen en un contexto de aguda confrontación político-militar entre su nación y Estados Unidos.
"Cualquier lugar en el que se origine una amenaza contra nosotros, en cualquier país del mundo donde se encuentre, será considerado un objetivo legítimo y será destruido", afirmó.
El oficial subrayó que las FFAA iraníes están plenamente preparadas para responder en cualquier momento y sin restricciones geográficas ante un eventual "error" de EEUU, Israel o cualquier otro adversario.
A principios de noviembre, el diputado del Parlamento iraní, Manuchehr Mottaki, aseveró que la nación persa podría atacar bases de Estados Unidos en Europa en caso de reanudarse la agresión. Asimismo, el líder supremo de Irán, Mojtabá Jamenei, instruyó el 31 de octubre a los militares a responder con eficacia a cualquier amenaza
, advirtiendo que la reacción no debe tener restricciones geográficas.
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron bombardeos conjuntos contra blancos en Irán
, y Teherán replicó con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.
20 de noviembre, 15:37 GMT
A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando destinado a poner en marcha un proceso de paz
. Sin embargo, tres semanas después, ambas partes reanudaron el intercambio de ataques. El conflicto provocó la práctica paralización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz
, lo que impulsó al alza los precios de los combustibles en todo el mundo.
Un mes después, Irán propuso un plan de siete días para reabrir el estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo naval y de las restricciones a sus exportaciones. El mandatario de EEUU, Donald Trump, rechazó la propuesta. Posteriormente, el plazo se redujo a dos días. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "poco serias y absurdas" las actuales condiciones planteadas por la República Islámica.
El 20 de noviembre, Trump declaró que Irán está interesado en alcanzar un acuerdo con EEUU, pero que todavía no está dispuesto a aceptar las condiciones de Washington.
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