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"Las acusaciones no dejan de cambiar": la Cancillería de Irán acusa a EEUU de intentar encontrar pretextos para una intervención militar
"Las acusaciones no dejan de cambiar": la Cancillería de Irán acusa a EEUU de intentar encontrar pretextos para una intervención militar
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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaíl Bagaí, condenó las declaraciones de políticos estadounidenses que afirman que el país persa... 20.11.2026, Sputnik Mundo
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Recordó que en 2003 Estados Unidos recurrió a las acusaciones sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak para justificar la invasión, calificándolas de "uno de los mayores fracasos de inteligencia y engaños políticos de la historia moderna". De acuerdo con Bagaí, la historia podría repetirse ahora.En 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de que el país árabe estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Ese mismo año, el entonces secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, compareció ante la ONU para justificar la intervención militar de Washington en Oriente Medio. Entre otras cosas, presentó supuestas pruebas basadas en imágenes satelitales y en el testimonio de una fuente anónima, pero todo resultó ser una falsificación.Las últimas tropas estadounidenses no abandonaron el territorio iraquí hasta 2011. Así, la invasión de 2003, que desembocó en una guerra civil, erosionó las instituciones del Estado iraquí y se cobró la vida de miles de militares y de hasta 100.000 civiles.Por su parte, Irán lleva siendo acusado desde la década de los noventa de enriquecer uranio con fines militares. Durante décadas, el país ha sido objeto de sanciones económicas, entre otros motivos, bajo el pretexto de que estaría desarrollando armas nucleares. Asimismo, esta misma cuestión ha servido de justificación para ataques militares contra territorio iraní.En particular, el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.Teherán, que, por su parte, niega que su programa nuclear contenga componentes militares, respondió a las ofensivas israelíes con varias oleadas de misiles contra bases militares e importantes instalaciones del Estado hebreo.
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"Las acusaciones no dejan de cambiar": la Cancillería de Irán acusa a EEUU de intentar encontrar pretextos para una intervención militar
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaíl Bagaí, condenó las declaraciones de políticos estadounidenses que afirman que el país persa estaría desarrollando armas químicas y biológicas. Anteriormente, la supuesta "amenaza nuclear" había servido como pretexto, subrayó.
"Las acusaciones no dejan de cambiar, pero el trasfondo del relato resulta inquietantemente familiar. Una vez más, parece que se espera que el mundo sufra un episodio de amnesia colectiva, como Dory, el pez olvidadizo de Buscando a Nemo", escribió el portavoz en su cuenta de X.
Recordó que en 2003 Estados Unidos recurrió a las acusaciones sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak para justificar la invasión, calificándolas de "uno de los mayores fracasos de inteligencia y engaños políticos de la historia moderna". De acuerdo con Bagaí, la historia podría repetirse ahora.
En 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de que el país árabe estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Ese mismo año, el entonces secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, compareció ante la ONU para justificar la intervención militar de Washington en Oriente Medio. Entre otras cosas, presentó supuestas pruebas basadas en imágenes satelitales y en el testimonio de una fuente anónima, pero todo resultó ser una falsificación.
13 de noviembre, 11:33 GMT
Las últimas tropas estadounidenses no abandonaron el territorio iraquí hasta 2011. Así, la invasión de 2003, que desembocó en una guerra civil, erosionó las instituciones del Estado iraquí y se cobró la vida de miles de militares y de hasta 100.000 civiles.
Por su parte, Irán lleva siendo acusado desde la década de los noventa de enriquecer uranio con fines militares. Durante décadas, el país ha sido objeto de sanciones económicas, entre otros motivos, bajo el pretexto de que estaría desarrollando armas nucleares. Asimismo, esta misma cuestión ha servido de justificación para ataques militares contra territorio iraní.
En particular, el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán
en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní
.
Teherán, que, por su parte, niega que su programa nuclear contenga componentes militares, respondió a las ofensivas israelíes con varias oleadas de misiles contra bases militares e importantes instalaciones del Estado hebreo.
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