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¿Hecha la ley, hecha la trampa?: cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán

¿Hecha la ley, hecha la trampa?: cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán

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El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que preveía, entre otras cosas, el alto el fuego y el camino hacia la paz. Sin... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik recuerda los episodios de las violaciones por parte de Washington de las cláusulas del memorando, las que han dado paso a la suspensión efectiva de la vigencia de la tregua y la reanudación de las hostilidades:

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Cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán Sputnik Mundo Cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán 2026-07-20T18:02+0000 true PT0M58S

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