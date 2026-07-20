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¿Hecha la ley, hecha la trampa?: cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán
¿Hecha la ley, hecha la trampa?: cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán
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El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que preveía, entre otras cosas, el alto el fuego y el camino hacia la paz. Sin... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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Cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán
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¿Hecha la ley, hecha la trampa?: cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán

18:02 GMT 20.07.2026
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Сómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que preveía, entre otras cosas, el alto el fuego y el camino hacia la paz. Sin embargo, este documento no puso fin a las amenazas de EEUU hacia Irán, las que pronto se tradujeron en acciones.
Sputnik recuerda los episodios de las violaciones por parte de Washington de las cláusulas del memorando, las que han dado paso a la suspensión efectiva de la vigencia de la tregua y la reanudación de las hostilidades:
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