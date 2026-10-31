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El líder supremo de Irán ordena a las FFAA nacionales reaccionar con firmeza ante cualquier amenaza
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El ayatolá Mojtabá Jameneí instruyó a los mandos del Ejército nacional a dar una respuesta firme en caso de cualquier amenaza proveniente del enemigo, se... 31.10.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, medios estadounidenses difundieron informaciones de que Washington y Tel Aviv habrían elaborado un plan para una nueva operación militar contra Irán, que podría comenzar tras la celebración de las elecciones de medio término en EEUU previstas para noviembre.Ante los rumores sobre la posibilidad de reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la situación se resolverá pronto.Mientras tanto, las autoridades iraníes advirtieron que el Ejército nacional está preparado para defender la patria, aunque continúa brindando una oportunidad al diálogo diplomático.
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El líder supremo de Irán ordena a las FFAA nacionales reaccionar con firmeza ante cualquier amenaza

15:23 GMT 31.10.2026
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí
El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency /
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El ayatolá Mojtabá Jameneí instruyó a los mandos del Ejército nacional a dar una respuesta firme en caso de cualquier amenaza proveniente del enemigo, se desprende del comunicado del servicio de prensa del líder supremo de Irán. La declaración se da ante informaciones sobre una posible reanudación de ataques de EEUU e Israel contra el Estado persa.

"El comandante supremo de las Fuerzas Armadas ha dado instrucciones a los mandos de las Fuerzas Armadas para que respondan a cualquier posible amenaza del enemigo de forma rápida, eficaz y sin limitaciones geográficas", se señala.

Anteriormente, medios estadounidenses difundieron informaciones de que Washington y Tel Aviv habrían elaborado un plan para una nueva operación militar contra Irán, que podría comenzar tras la celebración de las elecciones de medio término en EEUU previstas para noviembre.
Ante los rumores sobre la posibilidad de reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la situación se resolverá pronto.
Mientras tanto, las autoridades iraníes advirtieron que el Ejército nacional está preparado para defender la patria, aunque continúa brindando una oportunidad al diálogo diplomático.
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