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Las cárceles de Perú son "centros de operaciones para el crimen organizado", según expertos

Las cárceles de Perú son "centros de operaciones para el crimen organizado", según expertos

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Cada día en el territorio peruano, hay siete asesinatos, y varios de estos crímenes son coordinados directamente desde un centro penitenciario. En busca de... 28.11.2026, Sputnik Mundo

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El Decreto Legislativo 1748 pretende modificar la forma en que las autoridades enfrentan las amenazas dentro de las prisiones. La norma establece mecanismos para recopilar y analizar información, intercambiar datos entre instituciones y anticipar riesgos que puedan comprometer la seguridad de los establecimientos.Sin embargo, la reforma se aplicará en un sistema que arrastra graves problemas de hacinamiento, vigilancia y corrupción. Además, su implementación no contempla recursos adicionales, una limitación que puede comprometer su alcance frente a deficiencias estructurales, según especialistas consultados por Sputnik.Sistema desbordado y fallas de seguridadUno de los problemas de entrada es el hacinamiento. Según cifras penitenciarias, los 69 establecimientos que tiene el país sudamericano albergan a 107.126 internos, pese a contar con capacidad para solo 41.764 personas.En ese contexto, el Gobierno peruano anunció la construcción de dos nuevas cárceles en Huacho (norte), con capacidad proyectada para 24.000 internos en total, después de la visita de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador."El estado actual de las cárceles es calamitoso. Hay un hacinamiento terrible. (...) En realidad, son dos personas y media por cada plaza. En la costa está concentrada toda esta aglomeración de presos, que comparten entre cinco y seis personas por celda, donde deberían estar dos o tres: entran siete", explica a Sputnik José Manuel Saavedra, experto en seguridad.Inteligencia para enfrentar a los criminalesLa principal apuesta es incorporar la inteligencia penitenciaria como una herramienta para la prevención. La norma establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) encabezará el Sistema Penitenciario Nacional, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conservará la administración de los establecimientos y la ejecución de los servicios internos.La estrategia busca recopilar y analizar información para anticipar amenazas y detectar vínculos entre internos y civiles en libertad, mediante la coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la Policía y otras instituciones.Las Fuerzas Armadas podrán apoyar de manera excepcional y temporal la seguridad exterior de los penales. El sector Defensa también brindará asistencia tecnológica, logística y de inteligencia al INPE.Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la nación sudamericana fiscalizará las emisiones radioeléctricas no autorizadas y la infraestructura irregular.Los puntos débiles de la reforma"La propuesta tiene algunas cosas positivas: una sola cabeza que dirija, no un consejo; un gerente que vea la parte administrativa, eso me parece muy bien. Una interrelación permanente con comunicaciones y con inteligencia, tiene sentido", explica a Sputnik Ricardo Valdés, exviceministro del Interior.Para Valdés, la estrategia debería contemplar los distintos niveles en los que operan las organizaciones delictivas, desde delitos comunes hasta las economías ilícitas y las redes criminales que conectan ambas actividades. "El gran volumen de la criminalidad está en las calles, en lo que es el hurto, el robo, la estafa", sostiene.Otro punto débil, según el experto, es el financiamiento. El artículo 16 del decreto establece que su implementación se cubrirá con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales. Valdés advierte que el INPE de por sí ya enfrenta limitaciones para financiar sus actividades."Es un desastre porque todo se va a gasto corriente en alimentar presos y en pagarle los salarios, los magros salarios a los agentes penitenciarios (...). No hay nada para poder mejorar inteligencia, capacitación, infraestructura", cuestiona.Corrupción dentro del sistema penitenciarioValdés también refiere que la corrupción debería abordarse en las instituciones encargadas de combatir el delito como la Policía Nacional. Saavedra coincide y alerta que la corrupción dentro del INPE constituye un obstáculo para recuperar el control de los penales:Como alternativa, el exviceministro plantea que los controles de ingreso y el mantenimiento de los equipos de revisión en los penales queden a cargo de empresas privadas bajo contratos con resultados. La propuesta contempla instalar arcos detectores, escáneres y equipos de rayos X, y exigir garantías económicas a los responsables.Por su parte, Saavedra considera prioritario impedir que los cabecillas mantengan capacidad de coordinación y recursos desde prisión."Lo más importante es dejarlos sin capacidad económica. Hay que tratar no solamente las cuentas, sino esas propiedades, testaferros, embargar todo lo que se pueda, inmovilizar los bienes, incautarlos para que no tengan capacidad de poder rehacerse", concluye.

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