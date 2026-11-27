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"No van a renunciar": la jefa de AfD habla del futuro de los territorios rusohablantes

"No van a renunciar": la jefa de AfD habla del futuro de los territorios rusohablantes

Sputnik Mundo

Los territorios rusoparlantes seguirán formando parte de Rusia y Moscú no renunciará a ellos, declaró la copresidenta del partido opositor alemán Alternativa... 27.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-27T14:25+0000

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Weidel también recordó que, mucho antes del inicio de la operación militar especial, Ucrania bombardeaba el Donbás y lanzaba ataques contra la población civil, lo que suele silenciarse en el discurso occidental, pese a que fue una de las causas del prolongado conflicto en la región.Asimismo, la jefa de AfD calificó el cambio de Gobierno en Kiev en 2014 como un golpe de Estado que "fue derrocado mediante un golpe financiado por ONG occidentales".Las declaraciones de Weidel se producen en un contexto de rápido aumento de la popularidad de AfD en Alemania. El partido ha incrementado significativamente sus resultados electorales en los últimos años. En las elecciones al Bundestag de 2021 obtuvo el 10,3% de los votos, frente al 20,8% conseguido en las elecciones anticipadas de febrero de 2025. En los comicios al Parlamento Europeo de 2024, el partido también mejoró sus resultados respecto de 2019, especialmente en el este de Alemania.El 6 de septiembre de 2026, la AfD obtuvo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt y se convirtió en la mayor fuerza del Parlamento regional. Dos semanas después, el 20 de septiembre, volvió a quedar primera en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con el 38,2%, por delante del SPD.A su vez, Rusia ha reiterado en varias ocasiones que es imposible que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, vuelvan a estar bajo el control de Kiev. Sus habitantes expresaron su voluntad en los referendos de 2022 y pasaron a formar parte de Rusia. Asimismo, cualquier negociación debe tener en cuenta las nuevas realidades territoriales, las garantías de seguridad y la necesidad de poner fin a la política hostil de Occidente hacia Moscú.

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