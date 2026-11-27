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Ecuador elevará su salario básico en 2027: ¿realmente alcanza para cubrir el costo de vida en Quito?

Ecuador elevará su salario básico en 2027: ¿realmente alcanza para cubrir el costo de vida en Quito?

Sputnik Mundo

El incremento del Salario Básico Unificado (SBU) de 482 a 500 dólares, anunciado por el Gobierno de Daniel Noboa para 2027, abrió un debate inmediato en los... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondientes a octubre, la Canasta Familiar Básica (CFB) alcanzó los 837,36 dólares a escala nacional y escaló hasta los 856,74 dólares en Quito, siendo la cifra más elevada de la Sierra ecuatoriana.Aunque el aumento representa un alza nominal de 18 dólares mensuales, un recorrido por distintos sectores de Quito realizado por Sputnik evidencia que los ciudadanos consideran insuficiente la nueva remuneración frente al encarecimiento de los alimentos, los arriendos, el transporte y las tarifas de servicios públicos, en una ciudad donde el costo de vida lidera los registros nacionales.Cifras oficiales y perspectiva QuiteñaActualmente, un trabajador que percibe el salario básico de 482 dólares en Quito logra cubrir apenas el 56,27% del costo de la Canasta Familiar Básica de Consumo, que alcanzó los 856,74 dólares para un hogar tipo de cuatro integrantes. Esto representa una brecha de 374,74 dólares mensuales. En comparación, con un eventual incremento del salario básico a 500 dólares, la cobertura aumentaría al 58,36%, mientras que la diferencia se reduciría a 356,74 dólares.Para Guadalupe Rivera, terapeuta residente en la capital ecuatoriana, el alza anunciada por el Ejecutivo queda neutralizada por el encarecimiento sostenido de los rubros fijos del hogar y de los tributos locales.La vendedora Elizabeth Albán sostiene que la remuneración mínima debería acercarse al valor real de la canasta básica para garantizar la subsistencia de una familia en la capital."Pienso que ese valor no es muy bueno para el tiempo actual que vivimos todos, ya que la canasta sobrepasa ese valor. No digo que sea malo, pero de verdad no nos alcanza. Pienso que, aproximadamente, 800 dólares, debería para mí ser un salario mínimo", afirma a este medio.Al detallar sus egresos mensuales, la trabajadora evidencia la desproporción entre los ingresos oficiales y el costo de vida urbano. "Un arriendo más o menos se gasta 400 dólares. En comida, comprando quincenalmente y haciendo la suma de los dos, serían unos 300 dólares y eso sin contar movilización", destaca.El reclamo por un piso salarialEn un mercado laboral donde, según las encuestas de empleo del INEC, casi cuatro de cada diez trabajadores cuentan con un trabajo adecuado y el resto sobrevive en el subempleo o la informalidad sin acceso al salario básico completo, los ciudadanos demandan una revisión más profunda entre el Estado y el sector productivo.El consultor William Chile estima que el incremento de 18 dólares resulta insuficiente, ello frente a la realidad de los precios en mercados y supermercados.Temor al 'efecto cascada'Entre los trabajadores de sectores operativos en territorio ecuatoriano, existe también el recelo de que cada ajuste al salario básico venga acompañado de una remarcación inmediata de precios en el comercio minorista, así como en los servicios cotidianos.El guardia de seguridad Galo Guevara resume el escepticismo con el que recibe el anuncio gubernamental, esto frente a sus gastos fijos mensuales."Yo me imagino que unos 550 dólares mensuales estaría bien, esto para que quede algo mínimo para poder subsistir", concluye.

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