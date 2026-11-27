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Choferes convocan a paro nacional en Bolivia por alza del diésel: "La gente ya no tiene para viajar"

Choferes convocan a paro nacional en Bolivia por alza del diésel: "La gente ya no tiene para viajar"

Sputnik Mundo

Bolivia decretó un nuevo aumento al diésel, que en un año pasó de costar 3,72 pesos bolivianos el litro a 20,57. La Confederación de Choferes ya ha convocado a... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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Ante una nueva alza en el costo del diésel, la Confederación de Choferes de Bolivia determinó iniciar un paro nacional indefinido a partir del próximo 30 de noviembre. Y es que actualmente el precio del diésel boliviano es el segundo precio más elevado en Sudamérica. Mientras tanto, el Gobierno de Rodrigo Paz convocó a los transportistas a dialogar este 29 de noviembre, cuando intentará convencerlos de que abandonen la medida de fuerza.De hecho, este 25 de noviembre los choferes comenzaron protestas y bloqueos en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Oruro. En algunos casos, como en la ciudad de Sucre, intervinieron militares y policías, que detuvieron una treintena de manifestantes. En el marco del Estado de Excepción, que regirá al menos hasta el 20 de diciembre, está prohibido el corte de carreteras.Sputnik dialogó con operadores de transporte y usuarios, quienes parcialmente reconocieron que el aumento era necesario. A la vez, destacaron que la política de subvenciones ejercida por anteriores gobiernos no es sustentable para las arcas del Estado. Según datos oficiales, la importación de combustibles reportó pérdidas al país por 3.500 millones de dólares. Desde el Gobierno de Paz sostienen que el aumento obedece a un ajuste de los precios internacionales, sobre todo por el conflicto entre Irán y EEUU.El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, consideró que el incremento en el precio del diésel también se debe a que Bolivia no tiene mar, por lo que "hay que considerar los costos de transporte y otros más". La Cámara Agropecuaria del Oriente ha advertido que una nueva alza en el precio del diésel se trasladaría al costo de la canasta básica. En el mismo sentido se expresaron empresarios de la carne de res. Cooperativas mineras se sumaron al rechazo al aumento. Meses atrás, el Gobierno había fijado el precio del diésel en 17,95 pesos bolivianos por litro. Ahora los choferes exigen que se retorne a ese valor.Desde el transporte internacional señalaron que ahora les sale más barato cargar el tanque en algún país vecino. Indicaron que, en Chile, el litro está a 17 pesos bolivianos, en Paraguay a 16 y en Brasil a 15. Solamente Perú supera los precios bolivianos, con 23 cada litro.El costo de los bloqueos y protestasSputnik recorrió las inmediaciones de la estación de buses de Cochabamba, en el centro del país, por donde pasa el transporte que une al oriente y el occidente de Bolivia. Cristian López, de una empresa de transporte interdepartamental, dijo que el nuevo aumento del diésel "está afectando mucho a la demanda de pasajes" y "está vacía la terminal".A falta de un mes para las fiestas de fin de año, "normalmente en estas fechas ya saben venir los pasajeros. Pero como está caro el diésel, la gente ya no tiene economía para viajar", añadió López."Esto es Bolivia. En cualquier momento puede haber paro nomás. La gente se molesta y se levanta. También se calma y todo se normaliza", apuntó. 'Nos han acostumbrado a vivir de gratis'"Claro que este incremento ha afectado. La afluencia de pasajeros se ha reducido. Pero son medidas que se tienen que aceptar, ya que el anterior Gobierno ha dejado hecha tiras la economía, la han dejado por el suelo", comparte a Sputnik Enrique, quien está a cargo de otra empresa de transporte de viajeros. El trabajador del transporte no apoyará el paro indefinido a iniciar el 30 de noviembre. "Ellos mismos [los choferes] se van a dar cuenta de que es perjudicial. Es que no te puedes bloquear a ti mismo, no puedes forzarte a no trabajar, el transporte no se puede bloquear a sí mismo".Al contrario, los choferes "tienen que salir y trabajar, mientras pueden negociar con el Gobierno la mejora de carreteras, tal vez aranceles para la importación de repuestos y demás cosas", añadió. El fin de la subvenciónRené Auza, jubilado, hacía tiempo en la terminal mientras esperaba el bus que traería a su familia para pasar fin de año. En diálogo con Sputnik, también se mostró contrario al paro nacional indefinido: "Me parece que es necesario que se vaya regulando el precio del diésel. Seguramente después vendrá la quita de la subvención a la gasolina y al gas". Y no tiene dudar al apuntar a los pasados gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la actual situación.Asimismo, asegura que en estos días "todo sube, todo está caro, el transporte igual. Y bueno, nosotros somos quienes sufrimos, pero es muy necesario".

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