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Bolivia y Perú reanudan su Gabinete Binacional tras 5 años de pausa

Bolivia y Perú reanudan su Gabinete Binacional tras 5 años de pausa

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó a Lima para presidir, junto con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, la séptima reunión del Gabinete Binacional... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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El Gabinete Binacional es una reunión conjunta de los presidentes y sus ministros, cuya agenda incluye la gestión del lago Titicaca y el acceso de Bolivia al mar.Según informó el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz, la agenda se centrará en el comercio, particularmente en mejorar el tránsito de mercancías bolivianas a través de Perú y garantizar el acceso a los puertos peruanos de Ilo y Matarani, en el sur, así como al puerto de Chancay, al norte de Lima, que ofrece una ruta directa hacia China.En este sentido, se trabaja en un acuerdo entre la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Perú para facilitar las operaciones portuarias bolivianas.Otro tema importante será la modernización de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del lago Titicaca, organismo conjunto encargado de gestionar la cuenca del lago navegable más alto del mundo, situado entre ambos países.También abordarán la lucha conjunta contra el narcotráfico y la minería ilegal, así como la ampliación de los servicios migratorios.El último Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia se celebró en 2021, en La Paz, y estuvo encabezado por el entonces presidente boliviano, Luis Arce, y su homólogo peruano, Pedro Castillo.Posteriormente, las relaciones atravesaron momentos de crisis. En enero de 2023, Perú retiró a su embajadora de La Paz tras desacuerdos con el Gobierno boliviano y el expresidente Evo Morales. Después de la llegada de Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025, ambos gobiernos acordaron reanudar las relaciones, y el embajador peruano presentó sus credenciales en La Paz en febrero de 2026.

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