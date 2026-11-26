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Occidente habría incumplido sus compromisos incluso sin Ucrania, asegura Lavrov

Occidente habría incumplido sus compromisos incluso sin Ucrania, asegura Lavrov

Sputnik Mundo

Durante muchos años, Moscú estuvo trabajando en establecer una relación de colaboración con EEUU, Europa e incluso la OTAN, pero Occidente derrumbó ese sistema... 26.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-26T16:04+0000

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En palabras de Lavrov, el inicio impuesto de la operación militar rusa en Ucrania en 2022 obligó a Occidente a "mostrar sus cartas". Los países occidentales, prosiguió, "siempre quisieron solo dictar su voluntad" y engañaron a Moscú en reiteradas ocasiones tras la desintegración de la URSS en 1991.Pese a ello, continúo el canciller, Rusia está abierta al diálogo con todas las partes, pero este debe darse entre "personas decentes".Como ejemplo de esta forma de diálogo, Lavrov mencionó a Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, cuando el país norteamericano "demostró madurez política" e interés por los contactos con Rusia, a diferencia de Europa.El jefe de la diplomacia rusa contrapuso a esto la postura de los países europeos que exigen participar en las negociaciones sobre el conflicto ucraniano, al tiempo que renuncian a una solución a largo plazo.Lavrov resaltó, que Moscú compadece a los europeos, quienes se encuentran bajo el gobierno de "élites absolutamente egoístas y con una visión poco realista", y advirtió que Europa ha entrado en una etapa en la que este supuesto jardín floreciente (según la definición del exjefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell) ha comenzado a pudrirse.Por otro lado, se observa una realidad en la que se fortalecen los vínculos de Moscú con otras grandes potencias, en particular con Pekín. Y esas relaciones "demostraron su eficacia" en la reciente cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), especialmente en el contexto de la convocatoria, por primera vez en la historia, de la reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y EEUU, resumió el canciller.

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