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"Serrar la rama sobre la que está sentada": experto explica la esencia de las sanciones de la UE contra Rusia
"Serrar la rama sobre la que está sentada": experto explica la esencia de las sanciones de la UE contra Rusia
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Cualquier nueva ronda de sanciones antirrusas volverá a perjudicar no tanto a la propia UE como a las empresas europeas que antes mantenían relaciones... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T16:32+0000
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El experto califica de absurdos los intentos del bloque europeo de intensificar la presión sancionadora sobre Rusia, que no han dado ningún resultado.Como ejemplo, señala la situación económica de Alemania, que sufre un fuerte aumento de los precios de la energía, el cierre de fábricas y las quiebras empresariales."Si nos atenemos a los hechos y observamos la economía europea —y, en particular, la alemana—, gran parte de su crecimiento procedía precisamente del comercio con Rusia y del suministro de energía rusa barata y de alta calidad", destaca Spottle.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.La causa de la mayor demanda de gas natural licuado (GNL) ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales.
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"Serrar la rama sobre la que está sentada": experto explica la esencia de las sanciones de la UE contra Rusia
Cualquier nueva ronda de sanciones antirrusas volverá a perjudicar no tanto a la propia UE como a las empresas europeas que antes mantenían relaciones comerciales muy fructíferas con el país euroasiático, subraya a Sputnik el experto político húngaro Georg Spottle. Asimismo, apunta que aún no han dado los resultados esperados por los europeos.
"En otras palabras, la UE, en sentido figurado, sigue serrando la rama sobre la que está sentada", declara.
El experto califica de absurdos los intentos del bloque europeo de intensificar la presión sancionadora sobre Rusia, que no han dado ningún resultado.
Como ejemplo, señala la situación económica de Alemania, que sufre un fuerte aumento de los precios de la energía, el cierre de fábricas y las quiebras empresariales.
"Si nos atenemos a los hechos y observamos la economía europea —y, en particular, la alemana—, gran parte de su crecimiento procedía precisamente del comercio con Rusia y del suministro de energía rusa barata y de alta calidad", destaca Spottle.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos
. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos
.
La causa de la mayor demanda de gas natural licuado (GNL) ruso fue la crisis en Oriente Medio
. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí
, lo que disparó los precios mundiales.
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