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Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
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Cada mes 15.000 menos: la pérdida de empleos en la industria enciende las alarmas en Alemania
Cada mes 15.000 menos: la pérdida de empleos en la industria enciende las alarmas en Alemania
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En el sector industrial alemán hay tendencias poco positivas, reconoció el presidente del Partido Democrático Libre (FDP), Wolfgang Kubicki, durante su... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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La reducción masiva de puestos de trabajo, según el político alemán, aumenta los temores de la población respecto a su futuro.Alemania, que en su momento fue la primera economía de Europa, sufre desde hace unos años una crisis económica generalizada. Por ejemplo, solo la industria metalúrgica de Alemania ha perdido 350.000 puestos de trabajo desde 2019, según un organismo sectorial.Entre otras causas, la crisis se atribuye a la ruptura de los vínculos económicos con Rusia y al abandono de los recursos energéticos rusos, básicos para la producción industrial.Por su parte, Moscú ha manifestado reiteradamente que las medidas antirrusas de Europa perjudican, ante todo, a quienes las imponen, mientras que la economía rusa se ha adaptado a las restricciones y se ha reorientado hacia socios alternativos.
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Cada mes 15.000 menos: la pérdida de empleos en la industria enciende las alarmas en Alemania

17:21 GMT 08.11.2026
© AP Photo / Markus SchreiberUn grupo de personas abandona la planta de Volkswagen en Wolfsburgo, Alemania
Un grupo de personas abandona la planta de Volkswagen en Wolfsburgo, Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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En el sector industrial alemán hay tendencias poco positivas, reconoció el presidente del Partido Democrático Libre (FDP), Wolfgang Kubicki, durante su intervención ante el congreso de la fuerza política. Se trata, en particular, de miles de empleos que se pierden cada mes, precisó.
"Actualmente, Alemania pierde unos 15.000 empleos industriales cada mes: en el sector automotriz, entre los proveedores, en la construcción metálica, en la ingeniería mecánica y en la industria química", detalló.
La reducción masiva de puestos de trabajo, según el político alemán, aumenta los temores de la población respecto a su futuro.
Alemania, que en su momento fue la primera economía de Europa, sufre desde hace unos años una crisis económica generalizada. Por ejemplo, solo la industria metalúrgica de Alemania ha perdido 350.000 puestos de trabajo desde 2019, según un organismo sectorial.
Entre otras causas, la crisis se atribuye a la ruptura de los vínculos económicos con Rusia y al abandono de los recursos energéticos rusos, básicos para la producción industrial.
Por su parte, Moscú ha manifestado reiteradamente que las medidas antirrusas de Europa perjudican, ante todo, a quienes las imponen, mientras que la economía rusa se ha adaptado a las restricciones y se ha reorientado hacia socios alternativos.
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