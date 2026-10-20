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Volkswagen planea congelar los salarios hasta 2030, según medios
Volkswagen planea congelar los salarios hasta 2030, según medios
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El fabricante alemán de automóviles Volkswagen está elaborando un plan a gran escala para congelar los salarios de sus empleados hasta 2030, informaron medios... 20.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-20T13:31+0000
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De acuerdo con los medios que citan documentos internos confidenciales del fabricante, varios años sin incrementos salariales podrían traducirse en una pérdida de alrededor del 10% del poder adquisitivo de los empleados, teniendo en cuenta la inflación prevista. La estrategia en desarrollo ha recibido internamente el nombre de Group Target Picture ('Objetivo del grupo').Además de la congelación salarial, las medidas contemplan recortes en las primas y los beneficios corporativos, una reducción de las horas extraordinarias acompañada de un aumento de la productividad laboral, así como nuevos recortes de decenas de miles de puestos de trabajo, principalmente en el área administrativa.Los representantes de Volkswagen declinaron comentar la información y calificaron este tipo de publicaciones de "especulaciones". El grupo subrayó que cualquier acuerdo sobre cuestiones laborales y productivas debe debatirse primero dentro de la empresa, en el marco de las próximas negociaciones colectivas.Los sindicatos y el Consejo Mundial de Trabajadores de Volkswagen criticaron duramente la iniciativa de la alta dirección y calificaron los planes de "absurdos" y "absolutamente inviables".El sindicato IG Metall exige un aumento salarial del 5% en la nueva ronda de negociaciones. Exigencias similares se han planteado para el conjunto de las industrias metalúrgica y electrotécnica, cuyos convenios colectivos también se aplican a las filiales de Volkswagen, entre ellas Porsche, Audi y MAN.La industria automotriz alemana atraviesa una profunda crisis, impulsada tanto por el aumento de los costes, en particular de la energía, como por la intensificación de la competencia en el mercado. En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.
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Volkswagen planea congelar los salarios hasta 2030, según medios
El fabricante alemán de automóviles Volkswagen está elaborando un plan a gran escala para congelar los salarios de sus empleados hasta 2030, informaron medios alemanes. Las medidas de austeridad podrían afectar a una parte significativa de la plantilla mundial del grupo, que ronda los 600.000 empleados.
De acuerdo con los medios que citan documentos internos confidenciales del fabricante, varios años sin incrementos salariales podrían traducirse en una pérdida de alrededor del 10% del poder adquisitivo de los empleados, teniendo en cuenta la inflación prevista. La estrategia en desarrollo ha recibido internamente el nombre de Group Target Picture ('Objetivo del grupo').
Además de la congelación salarial, las medidas contemplan recortes en las primas y los beneficios corporativos, una reducción de las horas extraordinarias acompañada de un aumento de la productividad laboral, así como nuevos recortes de decenas de miles de puestos de trabajo, principalmente en el área administrativa.
Los representantes de Volkswagen declinaron comentar la información y calificaron este tipo de publicaciones de "especulaciones". El grupo subrayó que cualquier acuerdo sobre cuestiones laborales y productivas debe debatirse primero dentro de la empresa, en el marco de las próximas negociaciones colectivas.
Los sindicatos y el Consejo Mundial de Trabajadores de Volkswagen criticaron duramente la iniciativa de la alta dirección y calificaron los planes de "absurdos" y "absolutamente inviables".
El sindicato IG Metall exige un aumento salarial del 5% en la nueva ronda de negociaciones. Exigencias similares se han planteado para el conjunto de las industrias metalúrgica y electrotécnica, cuyos convenios colectivos también se aplican a las filiales de Volkswagen, entre ellas Porsche, Audi y MAN.
La industria automotriz alemana atraviesa una profunda crisis, impulsada tanto por el aumento de los costes, en particular de la energía, como por la intensificación de la competencia en el mercado. En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.
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