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Rusia se dispone a negociar sobre Ucrania en el marco de las reuniones en Abu Dabi, confirma el vicecanciller

Rusia se dispone a negociar sobre Ucrania en el marco de las reuniones en Abu Dabi, confirma el vicecanciller

Sputnik Mundo

Moscú prevé continuar las negociaciones sobre el conflicto ucraniano sin modificar el formato, aseveró el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi... 25.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-25T17:36+0000

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En cuanto a la celebración de la próxima ronda de negociaciones sobre la cuestión ucraniana, Riabkov indicó que sus fechas todavía se desconocen. No obstante, aseveró que "no hay duda alguna" de que se llevará a cabo.Con respecto a la posibilidad de la participación de Europa en el proceso negociador, el vicecanciller ruso subrayó que los europeos están invitados a visitar la capital de Rusia, y ahora "la decisión es suya".En este contexto, advirtió que, de imponer condiciones, Europa perderá sus posibilidades de participar en el diálogo sobre Ucrania.A la vez, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso enfatizó que Rusia transmitió a EEUU y a Ucrania su visión de las soluciones para la arquitectura de seguridad."Es un proceso de trabajo. En general, durante la última ronda, nuestros colegas recibieron de nuestra parte una visión muy detallada de lo que Rusia ve como problemas y lo que Rusia podría considerar como una vía para avanzar y como marco para una futura solución", explicó.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que Moscú había propuesto por canales diplomáticos a representantes europeos visitar la capital rusa para conocer su posición sobre el arreglo del conflicto ucraniano. Según explicó, una vez aclarada la postura de los europeos, Rusia decidirá en qué formato continuará el diálogo.Los días 10 y 11 de noviembre, las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania celebraron en Abu Dabi una nueva ronda de negociaciones trilaterales para encontrar una solución negociada a la crisis en curso. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, señaló que la arquitectura de seguridad europea fue el tema central de las conversaciones.

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