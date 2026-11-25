https://noticiaslatam.lat/20261125/moscu-desea-conocer-el-posible-papel-de-europa-en-las-negociaciones-sobre-ucrania-senala-lavrov--1176021068.html
Moscú desea conocer el posible papel de Europa en las negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov | Video
Moscú desea conocer el posible papel de Europa en las negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov | Video
Sputnik Mundo
Antes de que Europa se sume a la búsqueda de paz en Ucrania, Rusia quiere entender primero qué papel específico pretenden desempeñar los europeos en esas... 25.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-25T13:50+0000
2026-11-25T13:50+0000
2026-11-25T13:50+0000
internacional
serguéi lavrov
rusia
🌍 europa
política
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/19/1176021384_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bd1de9431b0f5c206ce4ddd5f91bfa18.jpg
Lavrov informó que la parte rusa solicitó a los representantes de los países europeos que expusieran su postura de alguna manera."Ellos [los europeos] dicen: 'No, no queremos explicarles nada, queremos sentarnos directamente a la mesa de negociaciones'. Pero con este tipo de modales e intenciones, se sentarán a la mesa de negociaciones y enseguida pondrán los pies sobre ella. No necesitamos eso", explicó Lavrov.Agregó que Rusia nunca tuvo contactos con la Comisión Europea en relación con las negociaciones sobre la crisis de Ucrania. Esta última, en sus palabras, se dedica a la llamada 'diplomacia del megáfono', haciendo declaraciones frecuentes sobre Ucrania, pero sin ofrecer nada concreto.Con anterioridad, Rusia manifestó en repetidas ocasiones su disposición a entablar un diálogo en pie de igualdad con todas las partes, incluida Europa, con el fin de resolver el conflicto ucraniano abordando sus causas fundamentales, y propuso discutir una nueva arquitectura de seguridad europea.Sin embargo, la postura de Bruselas, que habla con el país euroasiático exclusivamente en un lenguaje de amenazas y ultimátums, hace imposible su incorporación al proceso de negociaciones en esta etapa, agregaron desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20261124/europa-baraja-5-escenarios-para-reestructurar-la-arquitectura-de-seguridad-continental-segun-medios-1176004319.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/19/1176021384_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cbfcae1352edb19873cb554ac142abf9.jpg
Europa se sentará a la mesa de negociaciones sobre Ucrania y "enseguida pondrá los pies sobre ella",
Sputnik Mundo
Europa se sentará a la mesa de negociaciones sobre Ucrania y "enseguida pondrá los pies sobre ella",
2026-11-25T13:50+0000
true
PT1M28S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serguéi lavrov, rusia, 🌍 europa, política, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
serguéi lavrov, rusia, 🌍 europa, política, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
Moscú desea conocer el posible papel de Europa en las negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov | Video
Antes de que Europa se sume a la búsqueda de paz en Ucrania, Rusia quiere entender primero qué papel específico pretenden desempeñar los europeos en esas negociaciones, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Mientras tanto, los europeos quieren sumarse a las conversaciones de inmediato, algo que para Moscú es inaceptable, sostuvo.
"Partimos de la base de que primero debemos entender qué papel pretende desempeñar Europa en las negociaciones [sobre Ucrania] y si se ha fijado algún objetivo", aseveró durante una rueda de prensa.
Lavrov informó que la parte rusa solicitó a los representantes de los países europeos que expusieran su postura de alguna manera.
"Ellos [los europeos] dicen: 'No, no queremos explicarles nada, queremos sentarnos directamente a la mesa de negociaciones'. Pero con este tipo de modales e intenciones, se sentarán a la mesa de negociaciones y enseguida pondrán los pies sobre ella. No necesitamos eso", explicó Lavrov.
Agregó que Rusia nunca tuvo contactos con la Comisión Europea en relación con las negociaciones sobre la crisis de Ucrania. Esta última, en sus palabras, se dedica a la llamada 'diplomacia del megáfono'
, haciendo declaraciones frecuentes sobre Ucrania, pero sin ofrecer nada concreto.
Con anterioridad, Rusia manifestó en repetidas ocasiones su disposición a entablar un diálogo en pie de igualdad con todas las partes, incluida Europa, con el fin de resolver el conflicto ucraniano abordando sus causas fundamentales
, y propuso discutir una nueva arquitectura de seguridad europea.
Sin embargo, la postura de Bruselas, que habla con el país euroasiático exclusivamente en un lenguaje de amenazas y ultimátums, hace imposible su incorporación al proceso de negociaciones en esta etapa, agregaron desde Moscú.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.