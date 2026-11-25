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Moscú desea conocer el posible papel de Europa en las negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov | Video

Moscú desea conocer el posible papel de Europa en las negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov | Video

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Antes de que Europa se sume a la búsqueda de paz en Ucrania, Rusia quiere entender primero qué papel específico pretenden desempeñar los europeos en esas... 25.11.2026, Sputnik Mundo

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Lavrov informó que la parte rusa solicitó a los representantes de los países europeos que expusieran su postura de alguna manera."Ellos [los europeos] dicen: 'No, no queremos explicarles nada, queremos sentarnos directamente a la mesa de negociaciones'. Pero con este tipo de modales e intenciones, se sentarán a la mesa de negociaciones y enseguida pondrán los pies sobre ella. No necesitamos eso", explicó Lavrov.Agregó que Rusia nunca tuvo contactos con la Comisión Europea en relación con las negociaciones sobre la crisis de Ucrania. Esta última, en sus palabras, se dedica a la llamada 'diplomacia del megáfono', haciendo declaraciones frecuentes sobre Ucrania, pero sin ofrecer nada concreto.Con anterioridad, Rusia manifestó en repetidas ocasiones su disposición a entablar un diálogo en pie de igualdad con todas las partes, incluida Europa, con el fin de resolver el conflicto ucraniano abordando sus causas fundamentales, y propuso discutir una nueva arquitectura de seguridad europea.Sin embargo, la postura de Bruselas, que habla con el país euroasiático exclusivamente en un lenguaje de amenazas y ultimátums, hace imposible su incorporación al proceso de negociaciones en esta etapa, agregaron desde Moscú.

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