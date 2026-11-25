https://noticiaslatam.lat/20261125/la-caida-del-autor-de-atentado-a-la-tv-publica-de-ecuador-podria-no-significar-mucho-como-golpe-al-1176015986.html

La caída de quien atentó contra la TV pública de Ecuador podría "no significar mucho" como golpe al crimen

La caída de quien atentó contra la TV pública de Ecuador podría "no significar mucho" como golpe al crimen

Sputnik Mundo

El traslado a Ecuador de William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', tras ser expulsado desde España, reabre el expediente judicial más mediático de... 25.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-25T01:49+0000

2026-11-25T01:49+0000

2026-11-25T01:52+0000

américa latina

sociedad

seguridad

ecuador

guayaquil

quito

💬 opinión y análisis

crimen organizado

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/19/1176015738_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_21c7b944f79519f3ad8537deb93bb364.jpg

Aunque el Gobierno de Daniel Noboa presentó el arribo y la reclusión de este criminal en la Cárcel del Encuentro como un golpe estratégico contra el grupo criminal Los Tiguerones, analistas en seguridad consultados por Sputnik advierten que la caída de un cabecilla histórico no garantiza el desmantelamiento de una estructura altamente fragmentada y con capacidad de relevo inmediato.De jefe de custodios a cabeza del crimen organizadoEl 9 de enero de 2024, un comando armado irrumpió en los estudios de TC Televisión en Guayaquil, sometiendo a periodistas y personal técnico en tiempo real ante millones de espectadores dentro y fuera del país. Aquel episodio detonó la declaratoria de conflicto armado interno mediante el Decreto Ejecutivo 111, con el cual el Estado catalogó a 22 organizaciones delictivas, entre ellas Los Tiguerones, como "grupos terroristas y actores beligerantes no estatales". Tras casi dos años de procesos judiciales y cooperación policial transnacional entre Quito y Madrid, que incluyó su detención en territorio español a finales de 2024, las autoridades ecuatorianas concretaron finalmente su retorno bajo estrictas medidas de custodia.Para comprender la dimensión real de este personaje dentro del tablero delictivo nacional, el experto en seguridad Daniel Pontón recuerda su singular trayectoria dentro del propio aparato estatal antes de ascender en el mundo criminal.Según el experto, Los Tiguerones demostraron una extremada capacidad performativa con el uso de la violencia y actos terroristas, una estructura de reclutamiento sólida y una fuerte influencia social en ciertos barrios de Guayaquil y Esmeraldas, provincias de la costa del país.Por su parte, el analista en seguridad Leonardo Jaramillo precisa el posible rol atribuido a Alcívar Bautista en el asalto al medio de comunicación y las actividades ilícitas que sustentaban a la organización.Una captura que podría no significar demasiadoDesde la irrupción en el canal televisivo hasta el cierre de 2026, los datos oficiales del Bloque de Seguridad y del Ministerio del Interior reflejan una ofensiva sostenida contra las economías criminales, con decenas operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, incautaciones récord de alcaloides que superan las 280 toneladas anuales y la captura de varios objetivos de alto valor. Sin embargo, la violencia estructural persiste: hasta finales de octubre de 2026 el país acumuló más de 6.200 homicidios intencionales y una fuerte incidencia de extorsiones y secuestros en las provincias costeras.Para ambos especialistas, esta continuidad delictiva demuestra que la captura de un cabecilla histórico tiene un impacto operativo limitado cuando las organizaciones funcionan en red.Daniel Pontón coincide en que el crimen organizado ecuatoriano ha mutado hacia esquemas descentralizados que prescinden de liderazgos visibles desde el extranjero: "Alcívar responde a una vieja dinastía de líderes criminales muy mediáticos e identificables; hoy el anonimato y la no determinación de quién lidera son estrategias que el crimen está utilizando sin perder capacidad de articulación o extorsión".Golpe benéfico para el Gobierno, pero desafío judicial Más allá de su efecto inmediato en las calles, el retorno de Alcívar Bautista representa un activo comunicacional para el Ejecutivo en medio de una compleja coyuntura nacional.Pontón ratifica el cálculo político detrás de la operación: "La expulsión responde a una estrategia general del gobierno de ir por las cabezas de las organizaciones criminales, un objetivo que tiene un peso político y mediático importante y Ecuador seguramente asumió compromisos diplomáticos con España sobre garantías y seguridad para el detenido, por lo que busca evitar que atenten contra su vida y no frustrar futuras cooperaciones", explica Pontón.En el plano procesal, Leonardo Jaramillo enfatiza que el éxito de la operación dependerá de que la Fiscalía General del Estado y la función judicial sostengan las acusaciones sin fallas técnicas ni vulneraciones al debido proceso. "Cualquier violación o debilidad que vulnere los derechos del detenido puede hacer que la causa judicial tropiece y falle", advierte el analista.Riesgo de reacciones violentasDe cara a las próximas semanas, los expertos llaman a mantener la cautela frente a posibles represalias en las prisiones o en las zonas de influencia de la organización criminal, así como a no sobredimensionar el impacto de una sola captura sobre la percepción ciudadana.Finalmente, el especialista concluye que la ciudadanía siempre va a exigir más porque la situación de seguridad sigue siendo complicada y se suma a otros escenarios críticos del país, como la amenaza de apagones o el fenómeno de El Niño. Y aunque las curvas delictivas han bajado en los últimos meses, Ecuador sigue logrando reducciones a costos muy elevados y con el riesgo de un efecto rebote.

https://noticiaslatam.lat/20261119/cual-es-el-balance-de-la-cooperacion-de-ecuador-con-eeuu-en-el-combate-a-la-inseguridad-1175934248.html

https://noticiaslatam.lat/20261113/el-costo-es-social-como-enfrenta-america-latina-la-llegada-del-fenomeno-de-el-nino--1175854065.html

ecuador

guayaquil

quito

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

sociedad, seguridad, ecuador, guayaquil, quito, 💬 opinión y análisis, crimen organizado, narcotráfico