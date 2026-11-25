Aunque el Gobierno de Daniel Noboa presentó el arribo y la reclusión de este criminal en la Cárcel del Encuentro como un golpe estratégico contra el grupo criminal Los Tiguerones, analistas en seguridad consultados por Sputnik advierten que la caída de un cabecilla histórico no garantiza el desmantelamiento de una estructura altamente fragmentada y con capacidad de relevo inmediato.De jefe de custodios a cabeza del crimen organizadoEl 9 de enero de 2024, un comando armado irrumpió en los estudios de TC Televisión en Guayaquil, sometiendo a periodistas y personal técnico en tiempo real ante millones de espectadores dentro y fuera del país. Aquel episodio detonó la declaratoria de conflicto armado interno mediante el Decreto Ejecutivo 111, con el cual el Estado catalogó a 22 organizaciones delictivas, entre ellas Los Tiguerones, como "grupos terroristas y actores beligerantes no estatales". Tras casi dos años de procesos judiciales y cooperación policial transnacional entre Quito y Madrid, que incluyó su detención en territorio español a finales de 2024, las autoridades ecuatorianas concretaron finalmente su retorno bajo estrictas medidas de custodia.Para comprender la dimensión real de este personaje dentro del tablero delictivo nacional, el experto en seguridad Daniel Pontón recuerda su singular trayectoria dentro del propio aparato estatal antes de ascender en el mundo criminal.Según el experto, Los Tiguerones demostraron una extremada capacidad performativa con el uso de la violencia y actos terroristas, una estructura de reclutamiento sólida y una fuerte influencia social en ciertos barrios de Guayaquil y Esmeraldas, provincias de la costa del país.Por su parte, el analista en seguridad Leonardo Jaramillo precisa el posible rol atribuido a Alcívar Bautista en el asalto al medio de comunicación y las actividades ilícitas que sustentaban a la organización.Una captura que podría no significar demasiadoDesde la irrupción en el canal televisivo hasta el cierre de 2026, los datos oficiales del Bloque de Seguridad y del Ministerio del Interior reflejan una ofensiva sostenida contra las economías criminales, con decenas operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, incautaciones récord de alcaloides que superan las 280 toneladas anuales y la captura de varios objetivos de alto valor. Sin embargo, la violencia estructural persiste: hasta finales de octubre de 2026 el país acumuló más de 6.200 homicidios intencionales y una fuerte incidencia de extorsiones y secuestros en las provincias costeras.Para ambos especialistas, esta continuidad delictiva demuestra que la captura de un cabecilla histórico tiene un impacto operativo limitado cuando las organizaciones funcionan en red.Daniel Pontón coincide en que el crimen organizado ecuatoriano ha mutado hacia esquemas descentralizados que prescinden de liderazgos visibles desde el extranjero: "Alcívar responde a una vieja dinastía de líderes criminales muy mediáticos e identificables; hoy el anonimato y la no determinación de quién lidera son estrategias que el crimen está utilizando sin perder capacidad de articulación o extorsión".Golpe benéfico para el Gobierno, pero desafío judicial Más allá de su efecto inmediato en las calles, el retorno de Alcívar Bautista representa un activo comunicacional para el Ejecutivo en medio de una compleja coyuntura nacional.Pontón ratifica el cálculo político detrás de la operación: "La expulsión responde a una estrategia general del gobierno de ir por las cabezas de las organizaciones criminales, un objetivo que tiene un peso político y mediático importante y Ecuador seguramente asumió compromisos diplomáticos con España sobre garantías y seguridad para el detenido, por lo que busca evitar que atenten contra su vida y no frustrar futuras cooperaciones", explica Pontón.En el plano procesal, Leonardo Jaramillo enfatiza que el éxito de la operación dependerá de que la Fiscalía General del Estado y la función judicial sostengan las acusaciones sin fallas técnicas ni vulneraciones al debido proceso. "Cualquier violación o debilidad que vulnere los derechos del detenido puede hacer que la causa judicial tropiece y falle", advierte el analista.Riesgo de reacciones violentasDe cara a las próximas semanas, los expertos llaman a mantener la cautela frente a posibles represalias en las prisiones o en las zonas de influencia de la organización criminal, así como a no sobredimensionar el impacto de una sola captura sobre la percepción ciudadana.Finalmente, el especialista concluye que la ciudadanía siempre va a exigir más porque la situación de seguridad sigue siendo complicada y se suma a otros escenarios críticos del país, como la amenaza de apagones o el fenómeno de El Niño. Y aunque las curvas delictivas han bajado en los últimos meses, Ecuador sigue logrando reducciones a costos muy elevados y con el riesgo de un efecto rebote.
El traslado a Ecuador de William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', tras ser expulsado desde España, reabre el expediente judicial más mediático de la crisis de seguridad ecuatoriana: la toma armada del canal público TC Televisión ocurrida en enero de 2024 durante una transmisión en vivo.
Aunque el Gobierno de Daniel Noboa presentó el arribo y la reclusión de este criminal en la Cárcel del Encuentro como un golpe estratégico contra el grupo criminal Los Tiguerones, analistas en seguridad consultados por Sputnik advierten que la caída de un cabecilla histórico no garantiza el desmantelamiento de una estructura altamente fragmentada y con capacidad de relevo inmediato.
ECUADOR NO SE RINDE: ALIAS «NEGRO WILLY» ESTÁ DE REGRESO Y RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA ECUATORIANA.
Esta madrugada, el Gobierno Nacional comunica al país una noticia de importancia clave para la seguridad del Ecuador: William Joffre Alcívar Bautista, alias «Negro Willy», «Willy» o «Comandante Willy», cabecilla y fundador de “Los Tiguerones” y objetivo de altísimo valor para el Ecuador, arribó al territorio ecuatoriano y fue puesto a disposición de la justicia.
El 22 de noviembre de 2026, mediante una operación de cooperación policial internacional entre Ecuador y España, se concretó la expulsión y entrega a las autoridades ecuatorianas de William Joffre Alcívar Bautista.
La operación se ejecutó en el Aeropuerto Internacional de Reus, en Tarragona, España, mediante la aplicación de una orden de expulsión administrativa vigente en ese país, mecanismo que permitió concretar su retorno sin iniciar un nuevo procedimiento de extradición.
Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de nuestra Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador, INTERPOL, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de España y la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones.
Que quede absolutamente claro: quienes han sembrado terror, quienes han pretendido desafiar al Estado y quienes han creído que podían esconderse detrás de las fronteras para escapar de la justicia deben entender que están equivocados.
Ecuador jamás olvida y no negocia con estructuras criminales.
Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, hemos tomado una decisión: al crimen organizado lo enfrentamos con toda la fuerza del Estado sin retroceder.
El miedo jamás gobernará este país.
A las familias ecuatorianas: No nos vamos a detener y no permitiremos que quienes causaron tanto dolor sigan creyendo que están por encima de la Ley.
Que lo escuchen los criminales: El Ecuador los va a atrapar donde estén.
Y a todos los ecuatorianos:
Este Gobierno JAMÁS SE VA A RENDIR.
ASÍ COMO CAYÓ NEGRO WILLY, CAERÁN TODOS.
Seguimos trabajando.
De jefe de custodios a cabeza del crimen organizado
El 9 de enero de 2024, un comando armado irrumpió en los estudios de TC Televisión en Guayaquil, sometiendo a periodistas y personal técnico en tiempo real ante millones de espectadores dentro y fuera del país. Aquel episodio detonó la declaratoria de conflicto armado interno mediante el Decreto Ejecutivo 111, con el cual el Estado catalogó a 22 organizaciones delictivas, entre ellas Los Tiguerones, como "grupos terroristas y actores beligerantes no estatales".
Tras casi dos años de procesos judiciales y cooperación policial transnacional entre Quito y Madrid, que incluyó su detención en territorio español a finales de 2024, las autoridades ecuatorianas concretaron finalmente su retorno bajo estrictas medidas de custodia.
Para comprender la dimensión real de este personaje dentro del tablero delictivo nacional, el experto en seguridad Daniel Pontón recuerda su singular trayectoria dentro del propio aparato estatal antes de ascender en el mundo criminal.
"Es una paradoja porque él fue guía penitenciario, estuvo a cargo de custodios de cárceles y, poco a poco, se fue involucrando en estructuras del crimen organizado, hasta ser señalado como líder máximo de Los Tiguerones", señala Pontón en conversación con Sputnik.
Según el experto, Los Tiguerones demostraron una extremada capacidad performativa con el uso de la violencia y actos terroristas, una estructura de reclutamiento sólida y una fuerte influencia social en ciertos barrios de Guayaquil y Esmeraldas, provincias de la costa del país.
Por su parte, el analista en seguridad Leonardo Jaramillo precisa el posible rol atribuido a Alcívar Bautista en el asalto al medio de comunicación y las actividades ilícitas que sustentaban a la organización.
"Se lo considera uno de los autores intelectuales del ataque a TC Televisión porque lideraba la estructura de Los Tiguerones en 2024; la toma del canal fue una muestra de poder para enfrentarse a instituciones visibles y a estructuras estatales," explica Jaramillo en conversación con este medio.
Desde la irrupción en el canal televisivo hasta el cierre de 2026, los datos oficiales del Bloque de Seguridad y del Ministerio del Interior reflejan una ofensiva sostenida contra las economías criminales, con decenas operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, incautaciones récord de alcaloides que superan las 280 toneladas anuales y la captura de varios objetivos de alto valor. Sin embargo, la violencia estructural persiste: hasta finales de octubre de 2026 el país acumuló más de 6.200 homicidios intencionales y una fuerte incidencia de extorsiones y secuestros en las provincias costeras.
Para ambos especialistas, esta continuidad delictiva demuestra que la captura de un cabecilla histórico tiene un impacto operativo limitado cuando las organizaciones funcionan en red.
"La mayoría de estructuras criminales tienen una forma de operar que permite reemplazar cabecillas con relativa facilidad; en el caso de Los Tiguerones, el grupo ha seguido operando a pesar de tener a su líder capturado en Europa, por lo que su llegada probablemente no signifique mucho en términos de debilitamiento," acota Jaramillo.
"En otros casos, como el de Los Choneros, la pérdida de cabecillas no provocó un colapso total, sino una fragmentación en facciones altamente violentas e incluso rivales, como los Chone Killers," agrega el analista.
Daniel Pontón coincide en que el crimen organizado ecuatoriano ha mutado hacia esquemas descentralizados que prescinden de liderazgos visibles desde el extranjero: "Alcívar responde a una vieja dinastía de líderes criminales muy mediáticos e identificables; hoy el anonimato y la no determinación de quién lidera son estrategias que el crimen está utilizando sin perder capacidad de articulación o extorsión".
Golpe benéfico para el Gobierno, pero desafío judicial
Más allá de su efecto inmediato en las calles, el retorno de Alcívar Bautista representa un activo comunicacional para el Ejecutivo en medio de una compleja coyuntura nacional.
"Es un buen golpe de imagen para el gobierno: muestra que está trayendo figuras importantes del crimen organizado y que enfrenta a estas bandas. Da luces de que el Estado y la Policía Nacional tienen una capacidad funcional para cooperar de forma cada vez más ágil con instituciones policiales y judiciales de otros países," puntualiza Jaramillo
Pontón ratifica el cálculo político detrás de la operación: "La expulsión responde a una estrategia general del gobierno de ir por las cabezas de las organizaciones criminales, un objetivo que tiene un peso político y mediático importante y Ecuador seguramente asumió compromisos diplomáticos con España sobre garantías y seguridad para el detenido, por lo que busca evitar que atenten contra su vida y no frustrar futuras cooperaciones", explica Pontón.
En el plano procesal, Leonardo Jaramillo enfatiza que el éxito de la operación dependerá de que la Fiscalía General del Estado y la función judicial sostengan las acusaciones sin fallas técnicas ni vulneraciones al debido proceso. "Cualquier violación o debilidad que vulnere los derechos del detenido puede hacer que la causa judicial tropiece y falle", advierte el analista.
Riesgo de reacciones violentas
De cara a las próximas semanas, los expertos llaman a mantener la cautela frente a posibles represalias en las prisiones o en las zonas de influencia de la organización criminal, así como a no sobredimensionar el impacto de una sola captura sobre la percepción ciudadana.
"Hay un mensaje de que estos liderazgos no son intocables, pero también existe el peligro de una mutación adaptativa, tal como ha ocurrido en otros países cuando cae un capo y la estructura se acomoda. Yo no descartaría algún espasmo o reacción violenta en las cárceles o en las calles en los próximos días o semanas, algo que ya hemos visto en otros momentos de tensión política y judicial," señala Pontón.
Finalmente, el especialista concluye que la ciudadanía siempre va a exigir más porque la situación de seguridad sigue siendo complicada y se suma a otros escenarios críticos del país, como la amenaza de apagones o el fenómeno de El Niño. Y aunque las curvas delictivas han bajado en los últimos meses, Ecuador sigue logrando reducciones a costos muy elevados y con el riesgo de un efecto rebote.
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