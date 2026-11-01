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Ecuador inicia el cuarto toque de queda del año para frenar la criminalidad
Ecuador inicia el cuarto toque de queda del año para frenar la criminalidad
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El cuarto toque de queda decretado por el Gobierno de Ecuador en 2026 entró en vigencia este 1 de noviembre para cinco provincias del país y se extenderá hasta... 01.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-01T10:03+0000
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La medida rige desde las 00:00 hasta las 05:00 (05:00-10:00 GMT), según la disposición establecida en el decreto presidencial 519.El texto oficial establece la suspensión del derecho a la libertad de tránsito en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí en el horario señalado. Además, dispone controles de las personas que circulen por los territorios afectados durante ese período.Anteriormente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que esta medida permitirá facilitar las operaciones de seguridad contra el crimen organizado.Ecuador vive constantes estados de excepción y toques de queda desde 2024, cuando el Gobierno decretó un conflicto armado interno, debido a una ola de violencia inédita en el país.
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Ecuador inicia el cuarto toque de queda del año para frenar la criminalidad
El cuarto toque de queda decretado por el Gobierno de Ecuador en 2026 entró en vigencia este 1 de noviembre para cinco provincias del país y se extenderá hasta el 10 de noviembre, informan desde el Ministerio del Interior ecuatoriano en X.
"La Policía Nacional mantiene despliegues operativos para garantizar el cumplimiento del toque de queda", indica la publicación.
La medida rige desde las 00:00 hasta las 05:00 (05:00-10:00 GMT), según la disposición establecida en el decreto presidencial 519.
El texto oficial establece la suspensión del derecho a la libertad de tránsito en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí en el horario señalado. Además, dispone controles de las personas que circulen por los territorios afectados durante ese período.
Anteriormente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que esta medida permitirá facilitar las operaciones de seguridad contra el crimen organizado.
Ecuador vive constantes estados de excepción y toques de queda desde 2024
, cuando el Gobierno decretó un conflicto armado interno, debido a una ola de violencia inédita en el país.