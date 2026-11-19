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¿Cuál es el balance de la cooperación de Ecuador con EEUU en el combate a la inseguridad?

¿Cuál es el balance de la cooperación de Ecuador con EEUU en el combate a la inseguridad?

Sputnik Mundo

A lo largo de 2026, Ecuador y Estados Unidos profundizaron su arquitectura bilateral de seguridad con millonarios paquetes de asistencia financiera, entrega de... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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Mientras las tasas de homicidios continúan en niveles críticos, los especialistas advierten que sin contrainteligencia ni depuración institucional, esta colaboración puede resultar insuficiente para desarticular al crimen organizado.¿Qué acordaron en 2026?El 3 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciaron el inicio de operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. Entre los acuerdos oficiales destacan el fondo de asistencia por 55 millones de dólares anunciado por el Departamento de Estado de EEUU, destinado en 45 millones a desmantelar grupos narcoterroristas y en 10 millones a combatir la minería ilegal de oro, el reclutamiento de bandas y el tráfico marítimo, así como la entrega en noviembre de las embarcaciones interceptoras para la Armada del Ecuador.A ello se sumaron la suscripción de tres cartas de implementación para dotar de tecnología de rastreo financiero a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el programa Integridad Policial 360 y un memorando de entendimiento entre la Fiscalía General del Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).No obstante, especialistas en relaciones internacionales y seguridad coinciden en que existe una diferencia entre los anuncios diplomáticos y la información accesible sobre su efectividad real en el territorio.El Gobierno informó que las extorsiones han registrado una caída de entre el 30% y el 35% en lo que va del año en ciudades como Quito y Guayaquil, atribuyendo la reducción a operativos contra cabecillas de grupos delictivos. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, cuestionó en diálogo con Sputnik la opacidad metodológica con la que se presentan los balances gubernamentales."El gran problema sigue siendo la información; no sabemos qué tanto se ha cumplido de los acuerdos, de los convenios y el impacto real que ha tenido en la seguridad. Se comunican cifras y porcentajes, pero no sabemos de dónde salen ni en comparación con qué periodo, si hablamos de la última semana, mes o año", ahonda.Cifras oficiales frente a la violencia estructuralLos registros estadísticos del Ministerio del Interior reflejan esta paradoja entre cierta contención numérica y la persistencia de una crisis letal. Ecuador registró 6.285 homicidios intencionales entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una reducción del 8,1% en comparación con los 6.838 casos acumulados en el mismo período de 2025."Existe una reducción agregada de los incidentes: ha habido una baja en comparación con el año anterior. Sin embargo, la tasa de homicidios sigue por encima, lo que nos sigue posicionando como el segundo país posiblemente más peligroso dentro del continente", puntualiza Donoso.A criterio del politólogo, la capacidad de mutación de las bandas criminales supera la velocidad de la respuesta estatal.Desde la perspectiva de Jean Paul Pinto, el principal obstáculo que neutraliza la cooperación internacional es la penetración del crimen en las propias estructuras del Estado. "Todo está muy infiltrado, mucha gente trabaja para el crimen organizado, incluso en los mismos GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados), y bajo ese esquema pelear una guerra donde todos están jugando para el enemigo es muy complicado", advierte.El giro hacia la discreción operativaSobre la percepción de una aparente desaceleración de los operativos conjuntos en el cierre de 2026, Donoso descarta un enfriamiento diplomático y atribuye el fenómeno a un cambio en la estrategia comunicacional.Por otro lado, el catedrático subraya que la alianza responde a intereses estratégicos compartidos, aunque sujeta a las tensiones políticas internas de Washington. En esa línea, Pinto advierte que el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense tras las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre reconfigura el margen de acción de la Casa Blanca en 2027."Lo que pasó ahorita en Estados Unidos seguramente va a afectar las operaciones. Trump ya no tiene la misma maniobrabilidad; en enero entran las nuevas autoridades elegidas y seguramente habrá un cambio en la política y las prioridades", pronostica.Los retos para 2027De cara al próximo año, los analistas coinciden en que la cooperación bilateral deberá abandonar el enfoque exclusivamente militarizado y rendir cuentas con indicadores verificables."Se necesita que los resultados que se están derivando de estas operaciones sean comunicados a la ciudadanía; eso va a generar una mayor visibilidad y un mayor impacto en la percepción de seguridad de la sociedad y Ecuador esperaría visibilizar de manera más clara cuáles han sido los resultados reales de esta cooperación, no solo en formación y capacitación, sino en números de intervenciones, infraestructura, armamento y equipamiento", explica el doctor en Ciencias Políticas.Por su parte, Jean Paul Pinto enfatiza que el eje de 2027 debe centrarse en limpiar las instituciones por dentro y atacar la raíz socioeconómica de la violencia."Hasta que no complementemos lo que hacemos en seguridad con temas de desarrollo, las cosas no van a mejorar, y eso va a tomar muchísimo tiempo. Es importante que entendamos que solo con violencia, mano dura y militarización las cosas no van a funcionar. Hay que trabajar en planes para fortalecer todo el tejido social", asegura.

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