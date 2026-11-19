Mientras las tasas de homicidios continúan en niveles críticos, los especialistas advierten que sin contrainteligencia ni depuración institucional, esta colaboración puede resultar insuficiente para desarticular al crimen organizado.¿Qué acordaron en 2026?El 3 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciaron el inicio de operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. Entre los acuerdos oficiales destacan el fondo de asistencia por 55 millones de dólares anunciado por el Departamento de Estado de EEUU, destinado en 45 millones a desmantelar grupos narcoterroristas y en 10 millones a combatir la minería ilegal de oro, el reclutamiento de bandas y el tráfico marítimo, así como la entrega en noviembre de las embarcaciones interceptoras para la Armada del Ecuador.A ello se sumaron la suscripción de tres cartas de implementación para dotar de tecnología de rastreo financiero a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el programa Integridad Policial 360 y un memorando de entendimiento entre la Fiscalía General del Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).No obstante, especialistas en relaciones internacionales y seguridad coinciden en que existe una diferencia entre los anuncios diplomáticos y la información accesible sobre su efectividad real en el territorio.El Gobierno informó que las extorsiones han registrado una caída de entre el 30% y el 35% en lo que va del año en ciudades como Quito y Guayaquil, atribuyendo la reducción a operativos contra cabecillas de grupos delictivos. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, cuestionó en diálogo con Sputnik la opacidad metodológica con la que se presentan los balances gubernamentales."El gran problema sigue siendo la información; no sabemos qué tanto se ha cumplido de los acuerdos, de los convenios y el impacto real que ha tenido en la seguridad. Se comunican cifras y porcentajes, pero no sabemos de dónde salen ni en comparación con qué periodo, si hablamos de la última semana, mes o año", ahonda.Cifras oficiales frente a la violencia estructuralLos registros estadísticos del Ministerio del Interior reflejan esta paradoja entre cierta contención numérica y la persistencia de una crisis letal. Ecuador registró 6.285 homicidios intencionales entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una reducción del 8,1% en comparación con los 6.838 casos acumulados en el mismo período de 2025."Existe una reducción agregada de los incidentes: ha habido una baja en comparación con el año anterior. Sin embargo, la tasa de homicidios sigue por encima, lo que nos sigue posicionando como el segundo país posiblemente más peligroso dentro del continente", puntualiza Donoso.A criterio del politólogo, la capacidad de mutación de las bandas criminales supera la velocidad de la respuesta estatal.Desde la perspectiva de Jean Paul Pinto, el principal obstáculo que neutraliza la cooperación internacional es la penetración del crimen en las propias estructuras del Estado. "Todo está muy infiltrado, mucha gente trabaja para el crimen organizado, incluso en los mismos GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados), y bajo ese esquema pelear una guerra donde todos están jugando para el enemigo es muy complicado", advierte.El giro hacia la discreción operativaSobre la percepción de una aparente desaceleración de los operativos conjuntos en el cierre de 2026, Donoso descarta un enfriamiento diplomático y atribuye el fenómeno a un cambio en la estrategia comunicacional.Por otro lado, el catedrático subraya que la alianza responde a intereses estratégicos compartidos, aunque sujeta a las tensiones políticas internas de Washington. En esa línea, Pinto advierte que el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense tras las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre reconfigura el margen de acción de la Casa Blanca en 2027."Lo que pasó ahorita en Estados Unidos seguramente va a afectar las operaciones. Trump ya no tiene la misma maniobrabilidad; en enero entran las nuevas autoridades elegidas y seguramente habrá un cambio en la política y las prioridades", pronostica.Los retos para 2027De cara al próximo año, los analistas coinciden en que la cooperación bilateral deberá abandonar el enfoque exclusivamente militarizado y rendir cuentas con indicadores verificables."Se necesita que los resultados que se están derivando de estas operaciones sean comunicados a la ciudadanía; eso va a generar una mayor visibilidad y un mayor impacto en la percepción de seguridad de la sociedad y Ecuador esperaría visibilizar de manera más clara cuáles han sido los resultados reales de esta cooperación, no solo en formación y capacitación, sino en números de intervenciones, infraestructura, armamento y equipamiento", explica el doctor en Ciencias Políticas.Por su parte, Jean Paul Pinto enfatiza que el eje de 2027 debe centrarse en limpiar las instituciones por dentro y atacar la raíz socioeconómica de la violencia."Hasta que no complementemos lo que hacemos en seguridad con temas de desarrollo, las cosas no van a mejorar, y eso va a tomar muchísimo tiempo. Es importante que entendamos que solo con violencia, mano dura y militarización las cosas no van a funcionar. Hay que trabajar en planes para fortalecer todo el tejido social", asegura.
A lo largo de 2026, Ecuador y Estados Unidos profundizaron su arquitectura bilateral de seguridad con millonarios paquetes de asistencia financiera, entrega de embarcaciones de interdicción marítima y acuerdos de inteligencia financiera; sin embargo, en la recta final del año existe entre la ciudadanía la percepción de una menor actividad visible.
Mientras las tasas de homicidios continúan en niveles críticos, los especialistas advierten que sin contrainteligencia ni depuración institucional, esta colaboración puede resultar insuficiente para desarticular al crimen organizado.
¿Qué acordaron en 2026?
El 3 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciaron el inicio de operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.
Entre los acuerdos oficiales destacan el fondo de asistencia por 55 millones de dólares anunciado por el Departamento de Estado de EEUU, destinado en 45 millones a desmantelar grupos narcoterroristas y en 10 millones a combatir la minería ilegal de oro, el reclutamiento de bandas y el tráfico marítimo, así como la entrega en noviembre de las embarcaciones interceptoras para la Armada del Ecuador.
A ello se sumaron la suscripción de tres cartas de implementación para dotar de tecnología de rastreo financiero a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el programa Integridad Policial 360 y un memorando de entendimiento entre la Fiscalía General del Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
No obstante, especialistas en relaciones internacionales y seguridad coinciden en que existe una diferencia entre los anuncios diplomáticos y la información accesible sobre su efectividad real en el territorio.
"No hay evidencia pública suficiente ni cifras que nos puedan permitir tener una relación a nivel territorial de cuál ha sido el impacto real de estas operaciones. No hay una presentación formal que nos dé el nivel de efectividad o cómo la cooperación internacional ha influido", sostiene en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencias Políticas Diego José Donoso.
El Gobierno informó que las extorsiones han registrado una caída de entre el 30% y el 35% en lo que va del año en ciudades como Quito y Guayaquil, atribuyendo la reducción a operativos contra cabecillas de grupos delictivos. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, cuestionó en diálogo con Sputnik la opacidad metodológica con la que se presentan los balances gubernamentales.
"El gran problema sigue siendo la información; no sabemos qué tanto se ha cumplido de los acuerdos, de los convenios y el impacto real que ha tenido en la seguridad. Se comunican cifras y porcentajes, pero no sabemos de dónde salen ni en comparación con qué periodo, si hablamos de la última semana, mes o año", ahonda.
Cifras oficiales frente a la violencia estructural
Los registros estadísticos del Ministerio del Interior reflejan esta paradoja entre cierta contención numérica y la persistencia de una crisis letal. Ecuador registró 6.285 homicidios intencionales entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una reducción del 8,1% en comparación con los 6.838 casos acumulados en el mismo período de 2025.
"Existe una reducción agregada de los incidentes: ha habido una baja en comparación con el año anterior. Sin embargo, la tasa de homicidios sigue por encima, lo que nos sigue posicionando como el segundo país posiblemente más peligroso dentro del continente", puntualiza Donoso.
A criterio del politólogo, la capacidad de mutación de las bandas criminales supera la velocidad de la respuesta estatal.
"Se están teniendo resultados bastante significativos, pero no alcanzarían para decir que se ha logrado mitigar completamente o reducir significativamente el crimen organizado. Las organizaciones delincuenciales se van recomponiendo permanentemente y los nexos que tienen en los territorios están más allá del narcotráfico; ahora conocemos de manera más clara casos de lavado de activos, corrupción y redes transnacionales", reflexiona el experto.
Desde la perspectiva de Jean Paul Pinto, el principal obstáculo que neutraliza la cooperación internacional es la penetración del crimen en las propias estructuras del Estado. "Todo está muy infiltrado, mucha gente trabaja para el crimen organizado, incluso en los mismos GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados), y bajo ese esquema pelear una guerra donde todos están jugando para el enemigo es muy complicado", advierte.
El giro hacia la discreción operativa
Sobre la percepción de una aparente desaceleración de los operativos conjuntos en el cierre de 2026, Donoso descarta un enfriamiento diplomático y atribuye el fenómeno a un cambio en la estrategia comunicacional.
"No existe realmente una reducción en cuanto a este tipo de acercamientos; tal vez lo que no se está haciendo es promocionarlos como se hacía hasta hace algunos meses; se siguen manteniendo estas operaciones y la relación entre ambos países, pero de una manera mucho más discreta", explica el experto, recordando que en noviembre se concretaron reuniones de alto nivel, acuerdos contra el lavado de activos derivado de la minería ilegal y el pacto entre la Fiscalía y el FBI.
Por otro lado, el catedrático subraya que la alianza responde a intereses estratégicos compartidos, aunque sujeta a las tensiones políticas internas de Washington.
Un grupo de 13 congresistas demócratas de EEUU envió una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, para exigir un cambio de política respecto a Ecuador y solicitar suspender toda asistencia y cooperación de seguridad, incluyendo el bloqueo de la venta de armas, la prohibición de fondos para operaciones militares conjuntas y el freno a la ayuda militar.
En esa línea, Pinto advierte que el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense tras las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre reconfigura el margen de acción de la Casa Blanca en 2027.
"Lo que pasó ahorita en Estados Unidos seguramente va a afectar las operaciones. Trump ya no tiene la misma maniobrabilidad; en enero entran las nuevas autoridades elegidas y seguramente habrá un cambio en la política y las prioridades", pronostica.
Los retos para 2027
De cara al próximo año, los analistas coinciden en que la cooperación bilateral deberá abandonar el enfoque exclusivamente militarizado y rendir cuentas con indicadores verificables.
"Se necesita que los resultados que se están derivando de estas operaciones sean comunicados a la ciudadanía; eso va a generar una mayor visibilidad y un mayor impacto en la percepción de seguridad de la sociedad y Ecuador esperaría visibilizar de manera más clara cuáles han sido los resultados reales de esta cooperación, no solo en formación y capacitación, sino en números de intervenciones, infraestructura, armamento y equipamiento", explica el doctor en Ciencias Políticas.
Por su parte, Jean Paul Pinto enfatiza que el eje de 2027 debe centrarse en limpiar las instituciones por dentro y atacar la raíz socioeconómica de la violencia.
"Hasta que no complementemos lo que hacemos en seguridad con temas de desarrollo, las cosas no van a mejorar, y eso va a tomar muchísimo tiempo. Es importante que entendamos que solo con violencia, mano dura y militarización las cosas no van a funcionar. Hay que trabajar en planes para fortalecer todo el tejido social", asegura.
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