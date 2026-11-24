De acuerdo con Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, las muertes violentas en las cárceles de Bolivia aumentaron 26,67% durante los primeros 11 meses de 2026, en comparación con el total registrado durante todo el año anterior.Según los datos presentados por el funcionario, en 2025 se contabilizaron 15 fallecimientos violentos dentro de los centros penitenciarios, mientras que entre enero y noviembre de este año la cifra llegó a 19.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno y a la Policía implementar un plan urgente de seguridad para las prisiones, con medidas destinadas a prevenir nuevos episodios de violencia.Entre las acciones propuestas se encuentran reforzar los controles de ingreso para impedir el acceso de armas y sustancias prohibidas, así como aumentar y redistribuir al personal policial encargado de la vigilancia.También pidió establecer una clasificación de los internos con criterios de seguridad, debido a que actualmente conviven personas con detención preventiva y otras que ya recibieron una sentencia.La institución planteó además identificar zonas de riesgo y conflictos entre los reclusos, instalar sistemas de videovigilancia y establecer protocolos que permitan responder de manera inmediata ante situaciones violentas.Asimismo, Callisaya aseguró que la Defensoría continuará con las inspecciones y el monitoreo de las cárceles del país para emitir alertas y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó un aumento en los fallecimientos entre enero y noviembre de 2026 y exigió al Gobierno medidas urgentes para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.
De acuerdo con Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, las muertes violentas en las cárceles de Bolivia aumentaron 26,67% durante los primeros 11 meses de 2026, en comparación con el total registrado durante todo el año anterior.
Según los datos presentados por el funcionario, en 2025 se contabilizaron 15 fallecimientos violentos dentro de los centros penitenciarios, mientras que entre enero y noviembre de este año la cifra llegó a 19.
"Esto no se trata de un hecho aislado; hay una crisis estructural del sistema penitenciario (que se arrastra desde gestiones pasadas) y que amerita una acción contundente por parte del Estado", dijo Callisaya en conferencia de prensa.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno y a la Policía implementar un plan urgente de seguridad para las prisiones, con medidas destinadas a prevenir nuevos episodios de violencia.
Entre las acciones propuestas se encuentran reforzar los controles de ingreso para impedir el acceso de armas y sustancias prohibidas, así como aumentar y redistribuir al personal policial encargado de la vigilancia.
También pidió establecer una clasificación de los internos con criterios de seguridad, debido a que actualmente conviven personas con detención preventiva y otras que ya recibieron una sentencia.
La institución planteó además identificar zonas de riesgo y conflictos entre los reclusos, instalar sistemas de videovigilancia y establecer protocolos que permitan responder de manera inmediata ante situaciones violentas.
Asimismo, Callisaya aseguró que la Defensoría continuará con las inspecciones y el monitoreo de las cárceles del país para emitir alertas y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).