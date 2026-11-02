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Francia registra un número récord de reclusos en sus centros penitenciarios
Francia registra un número récord de reclusos en sus centros penitenciarios
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El número de reos en el país galo batió un nuevo récord al rozar los 91.000, según estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia del país y citadas por... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, la capacidad del sistema penitenciario francés es de solo 63.400 plazas, y ante esta carencia, casi 9.000 personas duermen en el suelo sobre colchones, según los reportesAsimismo, se informa que la densidad carcelaria global de los centros penitenciarios es del 143,3%, mientras que en algunos lugares este porcentaje supera el 200%.
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Francia registra un número récord de reclusos en sus centros penitenciarios

22:06 GMT 02.11.2026
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Prisión en Francia - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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El número de reos en el país galo batió un nuevo récord al rozar los 91.000, según estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia del país y citadas por la prensa nacional. La cifra lleva meses en ascenso y, en septiembre, superó por primera vez la barrera de los 90.000.
Sin embargo, la capacidad del sistema penitenciario francés es de solo 63.400 plazas, y ante esta carencia, casi 9.000 personas duermen en el suelo sobre colchones, según los reportes
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Francia establece un nuevo récord por número de reclusos
29 de marzo 2024, 18:12 GMT
Asimismo, se informa que la densidad carcelaria global de los centros penitenciarios es del 143,3%, mientras que en algunos lugares este porcentaje supera el 200%.
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