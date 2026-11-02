Francia registra un número récord de reclusos en sus centros penitenciarios

Sin embargo, la capacidad del sistema penitenciario francés es de solo 63.400 plazas, y ante esta carencia, casi 9.000 personas duermen en el suelo sobre colchones, según los reportesAsimismo, se informa que la densidad carcelaria global de los centros penitenciarios es del 143,3%, mientras que en algunos lugares este porcentaje supera el 200%.
El número de reos en el país galo batió un nuevo récord al rozar los 91.000, según estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia del país y citadas por la prensa nacional. La cifra lleva meses en ascenso y, en septiembre, superó por primera vez la barrera de los 90.000.
Sin embargo, la capacidad del sistema penitenciario francés es de solo 63.400 plazas, y ante esta carencia, casi 9.000 personas duermen en el suelo sobre colchones, según los reportes