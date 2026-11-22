Como parte de las pesquisas y restricciones, De la Espriella adelantó que toda tarjeta SIM usada ilegalmente desde las prisiones, será desactivada y, en el caso de conexiones satelitales no autorizadas, serán restringidas. "Quien incumpla sus obligaciones [en referencia a las autoridades], deberá responder ante la ley", subrayó.Los dichos del mandatario colombiano están relacionados con la localización de cuatro conexiones irregulares de internet de la firma Starlink en las cárceles de La Picota, en Bogotá (centro); Bellavista, en Bello, Antioquia (norte); Acacías, en Meta (centro); y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá (sur).
Como parte de las pesquisas y restricciones, De la Espriella adelantó que toda tarjeta SIM usada ilegalmente desde las prisiones, será desactivada y, en el caso de conexiones satelitales no autorizadas, serán restringidas.
"Quien incumpla sus obligaciones [en referencia a las autoridades], deberá responder ante la ley", subrayó.
Los dichos del mandatario colombiano están relacionados con la localización de cuatro conexiones irregulares de internet de la firma Starlink en las cárceles de La Picota, en Bogotá (centro); Bellavista, en Bello, Antioquia (norte); Acacías, en Meta (centro); y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá (sur).
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