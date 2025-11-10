https://noticiaslatam.lat/20251110/ecuador-confirma-la-muerte-de-27-reos-en-una-carcel-de-machala-1168329910.html

Ecuador confirma la muerte de 27 reos en una cárcel de Machala

Ecuador confirma la muerte de 27 reos en una cárcel de Machala

Sputnik Mundo

Las autoridades ecuatorianas informaron que 27 presos de la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro (sur), murieron ahorcados, un hecho que se suma a... 10.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-10T06:27+0000

2025-11-10T06:27+0000

2025-11-10T06:27+0000

américa latina

ecuador

sociedad

seguridad

daniel noboa

gobierno de ecuador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/03/1132113102_0:98:3196:1896_1920x0_80_0_0_ce424a7995da03dfab977290b85ac29b.jpg

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores calificó los sucesos como una "reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad". Horas antes, en la misma cárcel de Machala, fueron hallados sin vida otros cuatro prisioneros y 33 más resultaron heridos, aludiendo a las mismas razones de "reorganización". Con este hecho suman ya varios hechos criminales dentro de las cárceles de Ecuador, donde las autoridades reconocen un problema de violencia.En septiembre, un enfrentamiento entre reos de la cárcel de Machala dejó un saldo de 15 fallecidos, entre ellos un custodio.A principios de noviembre, en dos de las principales y más peligrosas cárceles de Ecuador, la Penitenciaria del Litoral y la Regional Guayas, ambas en Guayaquil, se reportó la muerte de ocho reclusos.De acuerdo con medios locales, uno de los fallecidos presentaba signos de violencia y el resto mostraban delgadez extrema y deterioro por enfermedades respiratorias.A principios de noviembre, otros 12 reos fueron hallados muertos en tres cárceles de Ecuador. Seis de ellos también encarcelados en la Penitenciaria del Litoral, cuatro más en la cárcel de Turi, y los dos restantes en la prisión de Esmeralda, al norte del país.Desde 2021 y hasta la fecha suman cerca de 600 reclusos asesinados en diferentes sucesos, la mayoría por enfrentamientos entre distintas bandas rivales.Al margen de esta situación, tras asumir el poder, el presidente Daniel Noboa ordenó que el Ejército y la Policía Nacional se hicieran cargo de algunas de las prisiones del país para combatir lo que denominó como un "conflicto armado interno".

https://noticiaslatam.lat/20251013/1167490278.html

https://noticiaslatam.lat/20230725/continuan-enfrentamientos-en-carcel-del-suroeste-de-ecuador-1141891454.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, sociedad, seguridad, daniel noboa, gobierno de ecuador