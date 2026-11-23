EEUU quiere convencer a Rusia de que la OTAN no busca un enfrentamiento, señala Kushner
10:03 GMT 23.11.2026 (actualizado: 10:08 GMT 23.11.2026)
© AP Photo / Vyacheslav ProkofyevLos presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin
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EEUU quiere que Rusia tenga la certeza de que la OTAN no tiene intención de entrar en una confrontación, escribió en X el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner. Sus declaraciones se producen tras las negociaciones entre Moscú, Washington y Kiev celebradas en Abu Dabi, donde también se abordó la arquitectura de seguridad europea.
"Buscamos un futuro en el que Ucrania esté segura, Europa sea más fuerte, Rusia tenga confianza en que la OTAN no busca confrontación", aseguró.
Las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania celebraron negociaciones sobre Ucrania en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre.
El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, señaló que la arquitectura de seguridad europea fue el tema central de las conversaciones. Asimismo, anunció que las partes acordaron llevar a cabo un nuevo intercambio a gran escala de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.
El proceso de negociaciones se reanudó tras una pausa de casi nueve meses. En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.