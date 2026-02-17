https://noticiaslatam.lat/20260217/comienzan-las-negociaciones-entre-rusia-eeuu-y-ucrania-en-ginebra-informa-una-fuente-a-sputnik-1171484205.html

Arrancan las conversaciones trilaterales en Ginebra para encontrar una salida al conflicto ucraniano

17.02.2026

De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en las negociaciones se debatirán las cuestiones principales, incluidas las territoriales. Las cuestiones de seguridad y humanitarias centran la agenda, declaró a su vez el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov. Anteriormente, Umérov había declarado que Kiev plantearía en Ginebra la cuestión de una "tregua energética".Se ha visto a la delegación del Reino Unido en el lugar de las negociaciones, que intentará obtener información sobre los resultados de las consultas, según una fuente de Sputnik. El asesor de seguridad del primer ministro británico, que encabeza la delegación, ya se ha reunido en Ginebra con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro del Ejército de EEUU, Daniel Driscoll.La primera ronda de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano fue celebrada el 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.La delegación rusa para las consultas en Ginebra ha sido ampliada, anunciaron, previamente, en el Kremlin. Además del asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, incluirá al viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y otros funcionarios.

