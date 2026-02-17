https://noticiaslatam.lat/20260217/comienzan-las-negociaciones-entre-rusia-eeuu-y-ucrania-en-ginebra-informa-una-fuente-a-sputnik-1171484205.html
Arrancan las conversaciones trilaterales en Ginebra para encontrar una salida al conflicto ucraniano
Arrancan las conversaciones trilaterales en Ginebra para encontrar una salida al conflicto ucraniano
Sputnik Mundo
La nueva ronda de consultas para la resolución del conflicto ucraniano con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania se desarrolla en Ginebra, Suiza, el 17 y... 17.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-17T13:00+0000
2026-02-17T13:00+0000
2026-02-17T14:24+0000
internacional
ucrania
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171484359_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_8cba4dbb18acb313c572a5fe0ad4531d.jpg
De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en las negociaciones se debatirán las cuestiones principales, incluidas las territoriales. Las cuestiones de seguridad y humanitarias centran la agenda, declaró a su vez el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov. Anteriormente, Umérov había declarado que Kiev plantearía en Ginebra la cuestión de una "tregua energética".Se ha visto a la delegación del Reino Unido en el lugar de las negociaciones, que intentará obtener información sobre los resultados de las consultas, según una fuente de Sputnik. El asesor de seguridad del primer ministro británico, que encabeza la delegación, ya se ha reunido en Ginebra con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro del Ejército de EEUU, Daniel Driscoll.La primera ronda de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano fue celebrada el 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.La delegación rusa para las consultas en Ginebra ha sido ampliada, anunciaron, previamente, en el Kremlin. Además del asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, incluirá al viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y otros funcionarios.
https://noticiaslatam.lat/20260217/encuentro-en-ginebra-eeuu-busca-una-via-racional-para-resolver-el-conflicto-ucraniano-1171461374.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171484359_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_e2ee6c7eec8695861315556df69982cd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu
ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu
Arrancan las conversaciones trilaterales en Ginebra para encontrar una salida al conflicto ucraniano
13:00 GMT 17.02.2026 (actualizado: 14:24 GMT 17.02.2026)
La nueva ronda de consultas para la resolución del conflicto ucraniano con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania se desarrolla en Ginebra, Suiza, el 17 y 18 de febrero.
De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en las negociaciones se debatirán las cuestiones principales, incluidas las territoriales.
Las cuestiones de seguridad y humanitarias
centran la agenda, declaró a su vez el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov. Anteriormente, Umérov había declarado que Kiev plantearía en Ginebra la cuestión de una "tregua energética"
.
Se ha visto a la delegación del Reino Unido en el lugar de las negociaciones, que intentará obtener información sobre los resultados de las consultas, según una fuente de Sputnik. El asesor de seguridad del primer ministro británico, que encabeza la delegación, ya se ha reunido en Ginebra con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro del Ejército de EEUU, Daniel Driscoll.
La primera ronda de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano
fue celebrada el 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.
La delegación rusa para las consultas en Ginebra ha sido ampliada, anunciaron, previamente, en el Kremlin. Además del asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, incluirá al viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y otros funcionarios.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.