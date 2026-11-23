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Pronto se realizarán nuevas negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania, según el Kremlin
Pronto se realizarán nuevas negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania, según el Kremlin
Sputnik Mundo
La próxima ronda del diálogo tripartito entre las naciones se celebrará en un futuro cercano, pero el día exacto aún no ha sido establecido, afirmó el portavoz... 23.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-23T02:23+0000
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Entre el 10 y 11 de noviembre, se llevaron a cabo negociaciones trilaterales en Abu Dabi para tratar, entre otros temas, una posible solución al conflicto ucraniano.
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Pronto se realizarán nuevas negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania, según el Kremlin
La próxima ronda del diálogo tripartito entre las naciones se celebrará en un futuro cercano, pero el día exacto aún no ha sido establecido, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a Sputnik.
"El encuentro tendrá lugar pronto, pero aún no hay certeza en cuanto a las fechas", expuso.
Entre el 10 y 11 de noviembre,
se llevaron a cabo negociaciones trilaterales en Abu Dabi
para tratar, entre otros temas, una posible solución al conflicto ucraniano.
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