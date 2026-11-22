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Una de las principales empresas de fundición de Europa se declara en quiebra

Una de las principales empresas de fundición de Europa se declara en quiebra

Sputnik Mundo

El grupo industrial alemán Silbitz Group, fabricante de piezas de fundición de hierro y acero, solicitó la insolvencia bajo régimen de autogestión. Entre las... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T16:36+0000

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Según la compañía, los precios de la electricidad, el gas, el arrabio y las aleaciones han experimentado un fuerte incremento. La situación también se vio agravada por el fracaso de las negociaciones para obtener financiación a largo plazo. Ante estas dificultades, la dirección presentó la solicitud ante el Tribunal de Distrito de Gera, en el estado federado de Turingia.El procedimiento afecta a todas las filiales alemanas del grupo, incluida la planta de Rasberg, cerca de Zeitz —fundada en 1896—, y la fábrica de Silbitz, que opera desde 1938. En total, alrededor de 450 trabajadores se han visto afectados. No obstante, la producción continúa en las instalaciones y la dirección mantiene el control de la empresa.André Rombach ha sido nombrado administrador provisional encargado de supervisar el procedimiento. Los salarios de los empleados están garantizados mediante las prestaciones por insolvencia de la Agencia Federal de Empleo de Alemania hasta finales de enero de 2027.En julio, Varta, uno de los mayores fabricantes alemanes de pilas y baterías, también solicitó acogerse a un procedimiento de insolvencia.A principios de noviembre, la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) informó de que más de 17.000 empresas del país habían presentado solicitudes de insolvencia entre enero y agosto de 2026. Asimismo, según las previsiones de la división de Hamburgo de la aseguradora Allianz Trade, Alemania podría registrar cerca de 52.000 quiebras empresariales en 2026 y 2027, lo que supondría la cifra más elevada desde 2013.Según las estimaciones de los tribunales, el importe total de las reclamaciones de los acreedores en los procedimientos de insolvencia empresarial registrados entre enero y agosto de 2026 ascendió a unos 25.900 millones de euros. En promedio, durante ese período se registraron 48,7 insolvencias por cada 10.000 empresas en Alemania.De acuerdo con Destatis, el sector más afectado fue el del transporte y almacenamiento, con 97,6 insolvencias por cada 10.000 empresas. Le siguieron la hostelería, con 80,1 casos, y la construcción, con 71,9.La economía alemana atraviesa una etapa prolongada de crisis, marcada por la debilidad de la actividad industrial, la caída de la inversión y el aumento de los costes para las empresas.Uno de los principales problemas es la situación de la industria, motor tradicional de la economía alemana. Sectores como el automovilístico, el químico, el metalúrgico y el eléctrico afrontan dificultades por los elevados costes energéticos, la debilidad de la demanda, la pérdida de competitividad y la creciente presión de los fabricantes extranjeros, especialmente los chinos.Así, según una encuesta de Forsa, encargada por la consultora FTI-Andersch y publicada en octubre, el 28% de las empresas alemanas ha perdido pedidos frente a competidores chinos desde principios de 2025.

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