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Ni siquiera la Navidad se salva de los recortes: Alemania cancela varios mercados festivos

Ni siquiera la Navidad se salva de los recortes: Alemania cancela varios mercados festivos

Sputnik Mundo

Las tradicionales ferias navideñas han sido canceladas por completo en varias ciudades alemanas, informan medios locales. En otros lugares, en cambio, se han... 20.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-20T16:45+0000

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Según la prensa, las cancelaciones obedecen a distintos motivos, aunque los problemas económicos ocupan un lugar central: arcas municipales vacías, retrasos en la asignación de fondos, elevados costes de seguridad, obras e incluso daños causados por los escarabajos descortezadores.Así, una feria navideña cerca de Múnich tuvo que ser cancelada porque el municipio "no tiene dinero". En otra localidad, la sequía y los escarabajos descortezadores dañaron gravemente los abetos del recinto donde debía celebrarse el evento. Fue necesario retirar entre el 80% y el 90% de los árboles. En otros casos, las obras en curso o las dificultades para garantizar las medidas de seguridad obligaron a suspender las celebraciones.En general, los medios destacan que los gastos relacionados con los eventos festivos han aumentado considerablemente. Según una encuesta, los costes totales de los festivales urbanos y los mercados navideños se incrementaron un 44% de media en los últimos tres años.Actualmente, una cuarta parte del presupuesto se destina únicamente a garantizar la seguridad. Por ello, la cuestión de cuánto tiempo más podrán las ciudades y los organizadores permitirse celebrar la Navidad cobra cada vez mayor relevancia.Alemania vive una crisis económica prolongada. Tras años de inflación elevada, encarecimiento de la energía (Berlín se ve obligado a pagar por el gas cinco veces más que en 2020) y de la vivienda y un mercado laboral cada vez menos dinámico, muchos hogares han agotado sus reservas financieras. El Bundesbank, banco central, ha advertido, además, de que el bajo crecimiento, la elevada deuda pública y las tensiones en los mercados inmobiliario y bursátil plantean riesgos crecientes para la estabilidad financiera del país.

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