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"La situación es catastrófica": Alemania podría alcanzar su nivel más bajo de empleo industrial desde 1990

"La situación es catastrófica": Alemania podría alcanzar su nivel más bajo de empleo industrial desde 1990

Sputnik Mundo

La industria metalúrgica de Alemania ha perdido 350.000 puestos de trabajo desde 2019. Ahora, la federación patronal de la industria metalúrgica y eléctrica... 04.11.2026, Sputnik Mundo

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Oliver Zander, director ejecutivo de la asociación empresarial, señaló que la baja utilización de la capacidad productiva podría poner en riesgo otros 300.000 puestos de trabajo en los próximos dos o tres años, solo en los sectores metalúrgico y eléctrico.Actualmente, estos sectores emplean a unos 3,7 millones de personas en Alemania. Sin embargo, la cifra podría caer hasta los 3,4 millones, lo que supondría el nivel más bajo desde la reunificación del país en 1990.La economía alemana atraviesa una etapa prolongada de crisis, marcada por la debilidad de la actividad industrial, la caída de la inversión y el aumento de los costes para las empresas. Uno de los principales problemas es la situación de la industria, motor tradicional de la economía alemana. Sectores como el automovilístico, el químico, el metalúrgico y el eléctrico afrontan dificultades por los elevados costes energéticos, la debilidad de la demanda, la pérdida de competitividad y la creciente presión de los fabricantes extranjeros, especialmente los chinos.Así, según una encuesta de Forsa, encargada por la consultora FTI-Andersch y publicada en octubre, el 28% de las empresas alemanas ha perdido pedidos frente a competidores chinos desde principios de 2025.

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