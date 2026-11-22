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El Pentágono restringe el acceso del Congreso a información sobre la guerra con Irán

El Pentágono restringe el acceso del Congreso a información sobre la guerra con Irán

Sputnik Mundo

El Pentágono restringió el acceso del Congreso a información sobre el conflicto con Irán, reportan medios estadounidenses, citando a funcionarios y un... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T17:58+0000

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Según las informaciones, en octubre el senador demócrata Chris Murphy visitó la región del golfo Pérsico y solicitó revisar la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, o recibir una sesión informativa para evaluar los daños que había sufrido la instalación a raíz de los ataques iraníes. El Pentágono rechazó su petición. Aproximadamente en las mismas fechas, la senadora republicana Joni Ernst también viajó a la región y recibió una negativa del Departamento de Guerra a su solicitud de visitar la base.Ambos legisladores forman parte de comisiones que participan directamente en la supervisión del presupuesto de defensa y de las operaciones militares, señalan los medios.Sin embargo, no son los únicos a quienes se les ha denegado el acceso, indica la prensa. Al comienzo del conflicto con Irán, las Fuerzas Armadas estadounidenses proporcionaban información periódica sobre el desarrollo de las hostilidades, aunque de manera muy selectiva. Los responsables militares también limitaron la divulgación de información a los organismos oficiales encargados de supervisar al Gobierno.Además, según medios, el Pentágono ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de los medios de comunicación que pedían datos más detallados sobre el conflicto con Irán, alegando motivos de "seguridad operativa".En un memorando fechado el 3 de marzo, Hegseth ordenó al Pentágono informar al Congreso de que el Departamento de Guerra no facilitaría los viajes de los legisladores a Oriente Medio. El documento también establece que no se podrá prestar "ningún tipo de apoyo" a los congresistas para desplazarse a la región sin la autorización personal de Hegseth. Según Robert Wilkie, quien ocupó un alto cargo en el Pentágono durante la guerra de Irak, la prohibición impuesta por Hegseth supone un alejamiento de una práctica que se remonta, como mínimo, a la Segunda Guerra Mundial.A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando destinado a poner en marcha un proceso de paz. Sin embargo, tres semanas después, ambas partes reanudaron el intercambio de ataques. El conflicto provocó la práctica paralización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que impulsó al alza los precios de los combustibles en todo el mundo.Un mes después, Irán propuso un plan de siete días para reabrir el estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo naval y de las restricciones a sus exportaciones. Trump rechazó la propuesta. Posteriormente, el plazo se redujo a dos días. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "poco serias y absurdas" las actuales condiciones planteadas por la República Islámica.El 20 de noviembre, Trump declaró que Irán está interesado en alcanzar un acuerdo con EEUU, pero que todavía no está dispuesto a aceptar las condiciones de Washington.

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