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"Podría ponerle fin inmediatamente": Trump explica por qué se prolonga el conflicto con Irán
"Podría ponerle fin inmediatamente": Trump explica por qué se prolonga el conflicto con Irán
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El conflicto entre Washington y Teherán no registra cambios drásticos debido a las peticiones de sus aliados en Oriente Medio, declaró el presidente de EEUU... 13.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-13T11:33+0000
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Según el inquilino de la Casa Blanca, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también prefieren mantener la situación actual, al igual que Arabia Saudita. Trump añadió que ha atendido las peticiones de sus aliados, aunque no está convencido de compartir plenamente ese enfoque.El 11 de noviembre, el presidente estadounidense destacó que su país no tendría que destruir nada en Irán. Sin embargo, al día siguiente declaró que no necesita alcanzar un acuerdo con la República Islámica.A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando destinado a poner en marcha un proceso de paz. Sin embargo, tres semanas después, ambas partes reanudaron el intercambio de ataques. El conflicto provocó la práctica paralización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que impulsó al alza los precios de los combustibles en todo el mundo.Un mes después, Irán propuso un plan de siete días para reabrir el estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo naval y de las restricciones a sus exportaciones. Trump rechazó la propuesta. Posteriormente, el plazo se redujo a dos días. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "poco serias y absurdas" las actuales condiciones planteadas por la República Islámica.
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"Podría ponerle fin inmediatamente": Trump explica por qué se prolonga el conflicto con Irán
El conflicto entre Washington y Teherán no registra cambios drásticos debido a las peticiones de sus aliados en Oriente Medio, declaró el presidente de EEUU, Donald Trump. No obstante, el mandatario reconoció que no está seguro de que esta estrategia sea la correcta.
"Podría ponerle fin inmediatamente, pero, a petición de los países que intento proteger, estamos optando por una vía algo más larga y un poco más diplomática. Arabia Saudita me ha pedido que, por favor, dejemos las cosas como están por ahora", afirmó en una entrevista con el comentarista político Stephen Smith.
Según el inquilino de la Casa Blanca, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también prefieren mantener la situación actual, al igual que Arabia Saudita. Trump añadió que ha atendido las peticiones de sus aliados, aunque no está convencido de compartir plenamente ese enfoque.
El 11 de noviembre, el presidente estadounidense destacó que su país no tendría que destruir nada en Irán. Sin embargo, al día siguiente declaró que no necesita alcanzar un acuerdo con la República Islámica.
A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando destinado a poner en marcha un proceso de paz
. Sin embargo, tres semanas después, ambas partes reanudaron el intercambio de ataques. El conflicto
provocó la práctica paralización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz
, lo que impulsó al alza los precios de los combustibles en todo el mundo.
Un mes después, Irán propuso un plan de siete días para reabrir el estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo naval y de las restricciones a sus exportaciones. Trump rechazó la propuesta. Posteriormente, el plazo se redujo a dos días. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "poco serias y absurdas" las actuales condiciones planteadas por la República Islámica.
5 de noviembre, 18:01 GMT