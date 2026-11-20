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"El talento necesita oportunidades": peruanos ganan cuatro medallas en olimpiada de astronomía en Rusia

"El talento necesita oportunidades": peruanos ganan cuatro medallas en olimpiada de astronomía en Rusia

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¿Qué ocurre cuando dos agujeros negros chocan? Este fue uno de los ejercicios más exigentes que cuatro escolares peruanos afrontaron en la V Olimpiada Mundial... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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La delegación regresó con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce. Con estos resultados, el equipo acumuló en 2026 tres oros, tres platas y seis bronces en tres olimpiadas internacionales.Detrás de las preseas, hubo un proceso de selección y entrenamiento desarrollado por el Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (SPACE-UNMSM).La experiencia de estos jóvenes evidencia el potencial científico de los escolares del país, pero también las brechas que dificultan el desarrollo de sus capacidades.De las olimpiadas peruanas a RusiaEl astrónomo peruano Víctor Vera, uno de los responsables del entrenamiento, explicó a Sputnik que el equipo forma parte de un programa de la UNMSM que lleva alrededor de 10 años identificando escolares con aptitudes científicas mediante las Olimpiadas Peruanas de Astronomía."La astronomía es una ciencia multidisciplinaria que abarca la física, la matemática, la computación científica, la filosofía incluso, la química", señaló. Asimismo, precisó que la preparación específica para esta edición de la OWAO 2026 se extendió durante un año.Según el astrónomo, una de las particularidades de esta olimpiada es que incorpora la computación científica y las matemáticas avanzadas. Estos desafíos, de nivel universitario, permiten comprobar que en el Perú existen capacidades científicas que todavía necesitan mayor impulso, destacó Vera."Uno se da cuenta: realmente en Perú hay genios. Hace falta explotarlos, guiarlos y, sobre todo, dirigirlos para que ellos puedan sentirse cómodos en el ámbito científico, que se desenvuelvan y, sobre todo, tengan oportunidades", sostuvo a este medio.Un currículo educativo insuficienteEl proceso de selección considera el rendimiento académico, pero también busca diversidad geográfica, de género y de tipo de colegio. Esto tiene como propósito, expuso Vera, incluir a estudiantes con menores oportunidades socioeconómicas o académicas.Algunos de estos escolares, procedentes de instituciones estatales, llegan con una formación distinta a otros que cuentan con mayores recursos o provienen de colegios de alto rendimiento. Una vez seleccionados, todos reciben el mismo entrenamiento, “y los resultados que nos dan a nosotros es que, al final de esta cúspide, todos se acaban igual, o casi igual”, afirmó.Para Vera, el currículo regular resulta demasiado básico para los estudiantes que buscan profundizar en ciencias. Esto puede frustrar sus expectativas e incluso limitar el desarrollo de sus intereses.Esto se debe a que "solamente se basa en cosas muy superfluas, muy básicas, y cuando estos estudiantes talentosos quieren volar, quieren saber mucho más, entonces no les basta a ellos”, zanjó Vera.A esto se suman problemas que afectan a los docentes, como la burocracia y la carga laboral, que dificultan su capacitación en áreas especializadas.Las oportunidades siguen siendo desigualesIgor Valderrama, responsable de investigación de Educación en la Universidad Científica del Sur, coincidió en charla para este medio en que existen grandes brechas y advirtió que el resultado de una olimpiada no representa la realidad educativa del país.En el ámbito privado hay colegios con distintos niveles de especialización en ciencias y humanidades. En el público, también existen grandes diferencias entre los Colegios de Alto Rendimiento y las instituciones regulares.Valderrama estimó que hay avances en el enfoque curricular basado en competencias y en la indagación, pero el desafío, indicó, es llevar esa metodología a las aulas.Otro problema es el financiamiento: el gasto peruano en investigación y desarrollo representó apenas el 0,19% del PIB en 2025, de acuerdo con indicadores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) del país sudamericano."Primero hay que fortalecer el aprendizaje del docente, [reforzar] los espacios de discusión científica en los colegios y aprovechar las redes existentes, tanto virtuales como internacionales de ciencia. Ahí se ha hecho un trabajo más chiquito. La escuela está mucho más encerrada en sí misma y menos conectada", dijo Valderrama.Asimismo, aseveró que muchos colegios de zonas rurales carecen de laboratorios científicos, espacios que considera fundamentales. Según un diagnóstico del Ministerio de Educación para el Programa Multianual de Inversiones 2027-2029, el 84% de las instalaciones educativas —8.701 de un total de 10.299— se encuentran en condiciones inadecuadas.Oportunidades de cooperación con RusiaDurante la entrevista, Vera subrayó la experiencia rusa en la formación de nuevos científicos desde edades tempranas y precisó que el país euroasiático ofrece oportunidades importantes para impulsar el desarrollo científico peruano."Rusia sí quiere especialistas y sí respeta la especialidad. (...) Específicamente en la astronomía, este es un paso importante. Rusia nos da la mano y ellos literalmente lo dicen, porque tienen toda la capacidad: 'Si ustedes quieren, pueblo peruano, los llevamos al espacio', pero no con tecnología alquilada, sino que ellos están dispuestos a darnos la tecnología para que nosotros podamos ir", apuntó.Según expuso, durante su visita a Rusia conversó con colegas de ese país sobre la posibilidad de organizar un campamento científico para escolares peruanos, quienes podrían recibir capacitación especializada en computación y tecnología rusa.Para Valderrama, aprovechar estas oportunidades requiere atender, en primer lugar, las condiciones de la educación científica en la nación sudamericana. El investigador planteó fortalecer la preparación de los docentes y acercarlos a científicos y comunidades académicas.Asimismo, el Estado debe identificar las experiencias educativas exitosas y promoverlas para que estos triunfos sean parte de una mejora más amplia.

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