Una sonda espacial logra sacar imágenes de la superficie de Mercurio de alta resolución

Una sonda espacial logra sacar imágenes de la superficie de Mercurio de alta resolución

Sputnik Mundo

13.01.2025

La Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) publica nuevas fotografías de la superficie de Mercurio sacadas por su sonda de transmisión...

En las fotos, que se tomaron desde una altitud de tan solo 295 kilómetros, se ve Mercurio de primer plano donde en la parte iluminada por el Sol se divisa detalladamente el relieve, en particular: cráteres de distintos tamaños y llanuras, informa la edición ScienceAlert. Puede ser que los fondos de los cráteres estén cubiertos de hielo, puesto que la luz solar nunca los alcanza, agregó.La ESA lanzó la misión BepiColombo en octubre de 2018 con el objetivo de recopilar datos sobre el campo magnético de Mercurio, la exosfera gaseosa y las características de la superficie. La misión entró en su siguiente fase después de realizar el sexto sobrevuelo en el transcurso de la maniobra de asistencia gravitatoria que perseguía el fin de colocar la sonda en la órbita mercuriana para el año 2026 y continuar con la recopilación de los datos en 2027. Jones recalcó que los seis sobrevuelos de Mercurio habían proporcionado muchos datos valiosos que facilitan las investigaciones posteriores de este planeta poco explorado hasta el día de hoy.Mercurio es un planeta rocoso, apenas más grande que la Luna que orbita a una distancia media de unos 58 millones de kilómetros. El planeta carece de una atmósfera densa por el impacto constante de la radiación y el viento solar, lo cual no le permite retener el calor. Las temperaturas máximas pueden alcanzar unos 430°C y las temperaturas mínimas –180°C.En 2026, un módulo de transferencia de la misión BepiColombo regresará de nuevo a Mercurio para liberar un orbitador mercuriano de la ESA y un orbitador magnetosférico de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial también se acercará con el objetivo de recolectar los datos desde la altura de sus órbitas y orientaciones individuales sobre el planeta en el año 2027.Ninguno de los dos orbitadores se acercará a menos de 480 km de la superficie del planeta, por lo que en mucho tiempo no habrá fotografías de la misma calidad.

