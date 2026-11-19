La región Asia-Pacífico debería convertirse en un motor de desarrollo, señala Putin
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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Los socios comerciales de Rusia en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) pueden contar con la fiabilidad y la alta calidad de los suministros rusos, subrayó el presidente Vladímir Putin durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre.
Otras declaraciones clave de Putin:
Rusia es una parte integral de la región de Asia-Pacífico y contribuye a su prosperidad.
Existe la disposición a compartir soluciones digitales y tecnologías de inteligencia artificial con sus socios de Asia-Pacífico, bajo condiciones que garanticen la seguridad y la soberanía de los datos.
El volumen de comercio de Rusia con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha aumentado un 60%.
La nación euroasiática realiza una contribución significativa al mantenimiento de la seguridad energética y alimentaria en la región de Asia-Pacífico.
El país invita a todas las economías de Asia-Pacífico a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas rutas de transporte, incluido el Corredor de Transporte Norte-Sur.
Rusia seguirá desempeñando un papel activo en los trabajos de la APEC.
Se continuarán implementando proyectos e iniciativas conjuntas con las economías miembros de la APEC.
Putin expresó su agradecimiento a su homólogo chino, Xi Jinping, y a sus colegas por su hospitalidad y por el trabajo productivo realizado durante la cumbre.
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