En su mensaje, la mandataria mexicana se dijo convencida de que los resultados de la Cumbre APEC sentarán las bases para las actividades que el país latinoamericano desarrollará en el marco del diálogo."Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China; así queremos que sea", sentenció.Ambos países, dijo, comparten una visión de desarrollo y prosperidad, por lo que existe el interés de fortalecer los temas relacionados con la ciencia y la tecnología, con agricultura, con energías limpias, con recursos hídricos, salud, cultura y turismo."Los compromisos con EEUU marcan mucho la relación de México con China"La cooperación entre México y China ha estado históricamente cruzada por los compromisos del país latinoamericano con su vecino del norte, apuntó en entrevista con Sputnik Michelle Calderón, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México.Para que México tenga una mayor cooperación con el gigante asiático, apuntó la experta, el país debería incluso adaptar su propia legislación en materia de comercio. Y aunque la visita de la presidenta a China es un primer paso, ampliar la cooperación económica y comercial "no es algo tan sencillo", por lo que parecería ser una estrategia más a largo plazo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre enero y septiembre de este 2026, México y China comerciaron más de 117.000 millones de dólares, cifra que representa casi un 13% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.La experta abundó en que la visita de Sheinbaum al gigante asiático muestra también "una política exterior más activa que puede beneficiar al país latinoamericano. "Esta presencia en los foros resulta de suma importancia". "Los principios de la nueva economía global"Por su parte, Oscar Rojas, doctor en Economía y analista político, señaló que, tras su participación en la Cumbre APEC y de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, la jefa del Ejecutivo mexicano dejó en claro que la nación busca abrir sus puertas hacia un mundo que está virando hacia la multipolaridad. El experto ponderó que el país latinoamericano está en un buen momento para expandirse comercialmente, pues cuenta con el Plan México, el cual tiene como finalidad lograr una menor dependencia comercial con EEUU. "Se trata también de establecer dónde nos vemos en 50 años y desde ahí entrar a una dinámica para establecer la manera de interactuar de otra manera con un mundo cada vez más multipolar, pero México necesita salir de esa desarticulación de su mercado interno y para lograrlo tiene que construir una base industrial en infraestructura conectiva", explicó. "México es un país inmejorable para una de las rutas naturales que China está construyendo, que es la nueva ruta de la seda", finalizó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien acordó fortalecer las relaciones entre ambas naciones en temas como ciencia, agricultura y turismo.
En su mensaje, la mandataria mexicana se dijo convencida de que los resultados de la Cumbre APEC sentarán las bases para las actividades que el país latinoamericano desarrollará en el marco del diálogo.
"Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China; así queremos que sea", sentenció.
Ambos países, dijo, comparten una visión de desarrollo y prosperidad, por lo que existe el interés de fortalecer los temas relacionados con la ciencia y la tecnología, con agricultura, con energías limpias, con recursos hídricos, salud, cultura y turismo.
"Los compromisos con EEUU marcan mucho la relación de México con China"
La cooperación entre México y China ha estado históricamente cruzada por los compromisos del país latinoamericano con su vecino del norte, apuntó en entrevista con Sputnik Michelle Calderón, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México.
"Hay temas que son más sensibles, específicamente lo relacionado con el comercio y seguridad (...). En el discurso que pronunció Claudia Sheinbaum en el Foro, observamos una tendencia hacia hablar acerca del medio ambiente, turismo y sí quizá de integrar la economía, abrir más oportunidades, inversión; sin embargo, me parece que eso no es la prioridad y pareciera más bien que se están buscando otras áreas para mantener cooperación que podrían considerarse más blandas", explicó.
Para que México tenga una mayor cooperación con el gigante asiático, apuntó la experta, el país debería incluso adaptar su propia legislación en materia de comercio. Y aunque la visita de la presidenta a China es un primer paso, ampliar la cooperación económica y comercial "no es algo tan sencillo", por lo que parecería ser una estrategia más a largo plazo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre enero y septiembre de este 2026, México y China comerciaron más de 117.000 millones de dólares, cifra que representa casi un 13% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La experta abundó en que la visita de Sheinbaum al gigante asiático muestra también "una política exterior más activa que puede beneficiar al país latinoamericano. "Esta presencia en los foros resulta de suma importancia".
"Los principios de la nueva economía global"
Por su parte, Oscar Rojas, doctor en Economía y analista político, señaló que, tras su participación en la Cumbre APEC y de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, la jefa del Ejecutivo mexicano dejó en claro que la nación busca abrir sus puertas hacia un mundo que está virando hacia la multipolaridad.
"Es positiva (la visita) porque coloca a México abierta y claramente bajo los principios de la nueva economía global", dijo en charla con este medio.
El experto ponderó que el país latinoamericano está en un buen momento para expandirse comercialmente, pues cuenta con el Plan México, el cual tiene como finalidad lograr una menor dependencia comercial con EEUU.
"Se trata también de establecer dónde nos vemos en 50 años y desde ahí entrar a una dinámica para establecer la manera de interactuar de otra manera con un mundo cada vez más multipolar, pero México necesita salir de esa desarticulación de su mercado interno y para lograrlo tiene que construir una base industrial en infraestructura conectiva", explicó. "México es un país inmejorable para una de las rutas naturales que China está construyendo, que es la nueva ruta de la seda", finalizó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).