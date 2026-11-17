En su mensaje, la mandataria se dijo convencida de que los resultados de la Cumbre APEC sentarán las bases para las actividades que el país latinoamericano desarrollará en el marco del diálogo."Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China, así queremos que sea", indicó.Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que la APEC 2028 será en México, por lo que aprovechó para extender una invitación al presidente chino a la nación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien acordó fortalecer las relaciones entre ambas naciones en temas como ciencia, agricultura y turismo.
En su mensaje, la mandataria se dijo convencida de que los resultados de la Cumbre APEC sentarán las bases para las actividades que el país latinoamericano desarrollará en el marco del diálogo.
🇲🇽🛩🇨🇳 "Esta visita representa una nueva era en la relación bilateral": Sheinbaum tras su reunión con Xi Jinping
🤝 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien acordó fortalecer las relaciones entre ambas naciones en temas como ciencia, agricultura y turismo.
📌 En su mensaje, la mandataria se dijo convencida de que los resultados de la Cumbre APEC sentarán las bases para las actividades que el país latinoamericano desarrollará en el marco del diálogo.
🗣 "Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China, así queremos que sea", indicó.
📆 Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que la APEC 2028 será en México, por lo que aprovechó para extender una invitación al presidente chino a la nación.