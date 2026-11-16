Estos son los objetivos de Sheinbaum durante su participación en el foro de la APEC

Dicha iniciativa de desarrollo del actual Gobierno busca posicionar al país norteamericano entre las 10 principales economías del mundo, promover la atracción de nuevos capitales y exponer los exitosos resultados en materia económica y de reducción de la pobreza.El alto funcionario confirmó además que la agenda oficial de la mandataria en territorio asiático contempla un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Asimismo, precisó, Sheinbaum sostendrá reuniones de trabajo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de encuentros con representantes de Vietnam, Singapur y directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto en el que México se prepara para ser sede de esta cumbre en 2028.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano —quien será parte de la delegación mexicana que participará del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico—, dijo en primer término que el objetivo central del viaje es presentar el Plan México.
Dicha iniciativa de desarrollo del actual Gobierno busca posicionar al país norteamericano entre las 10 principales economías del mundo, promover la atracción de nuevos capitales y exponer los exitosos resultados en materia económica y de reducción de la pobreza.
El alto funcionario confirmó además que la agenda oficial de la mandataria en territorio asiático contempla un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.
Asimismo, precisó, Sheinbaum sostendrá reuniones de trabajo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de encuentros con representantes de Vietnam, Singapur y directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto en el que México se prepara para ser sede de esta cumbre en 2028.
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