La mandataria también destacó que su Administración promueve llevar al terreno económico la célebre frase del expresidente Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. "El desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida", añadió.Sheinbaum tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, así como con otros jefes de Estado y altos funcionarios globales. El entorno de la mandataria mexicana señaló que entre los objetivos del viaje se encuentra la promoción del Plan México, destinado a fortalecer la economía nacional.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, realizó dicho pronunciamiento desde Shenzhen, China, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En su mensaje, hizo énfasis en que el crecimiento económico de un país requiere del bienestar social.
"México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo. No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión, venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y al mismo tiempo todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida", dijo.
La mandataria también destacó que su Administración promueve llevar al terreno económico la célebre frase del expresidente Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. "El desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida", añadió.