Rusia y Vietnam mantienen posturas afines sobre numerosas cuestiones internacionales, declara Putin
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaLa reunión entre los presidentes de Vietnam y Rusia, To Lam y Vladímir Putin, el 18 de noviembre de 2026
© Sputnik / POOL/
Síguenos en
La asociación estratégica integral con Vietnam figura entre las prioridades de la política exterior de Rusia, enfatizó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la reunión con su homólogo vietnamita, To Lam. Asimismo, subrayó la sintonía entre ambos países en torno a numerosas cuestiones de la agenda internacional.
"Compartimos posiciones cercanas sobre muchas cuestiones internacionales de actualidad y colaboramos estrechamente en la escena internacional", expresó el mandatario ruso.
En este sentido, destacó que la asociación estratégica integral con Vietnam figura entre las prioridades de la política exterior de Rusia. Asimismo, se refirió a la evolución positiva del comercio bilateral y señaló que su volumen sigue creciendo.
"El volumen de comercio presenta una dinámica positiva, con un crecimiento de casi el 6%. Entre enero y agosto, el volumen de comercio siguió creciendo más de un 12%", estimó.
Al abordar los preparativos de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para 2027 en Vietnam, Putin aseguró que Rusia está dispuesta a prestar asistencia al país en la organización del evento.
"Como se sabe, la próxima cumbre del APEC se celebrará en Vietnam. Recuerdo el alto nivel con el que se celebraron las cumbres anteriores, en 2006 en Hanói y en 2017 en Da Nang. Estoy seguro de que Vietnam organizará dignamente este importante evento también en 2027. Si necesitan algo por nuestra parte para apoyar el proceso de preparación, estamos siempre a su disposición", declaró Putin.
A su vez, To Lam expresó su esperanza de que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, visite Vietnam a finales de este año.
Vladímir Putin se encuentra en Shenzhen para participar en la cumbre del APEC, que se celebra del 18 al 19 de noviembre.
El APEC es un foro regional que reúne a 21 economías con el objetivo de promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad en Asia-Pacífico. Fundado en 1989, ofrece una plataforma de diálogo y colaboración para abordar los desafíos comunes de la región.
Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con la mira puesta en impulsar la apertura, la innovación y la cooperación.
Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con la mira puesta en impulsar la apertura, la innovación y la cooperación.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.